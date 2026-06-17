Senegal menutup lingkaran... Piala Dunia terus menghukum tim-tim pendatang baru

Seiring dengan perluasan jumlah peserta di Piala Dunia Sepak Bola (48) dan meningkatnya jumlah tim baru yang berhasil lolos ke ajang tersebut, muncul tantangan khusus yang dihadapi tim-tim dalam pertandingan pembuka pertama mereka sepanjang sejarah.

Data yang dipublikasikan oleh Opta, jaringan yang berspesialisasi dalam data olahraga, menunjukkan bahwa tim-tim yang memainkan pertandingan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia tidak berhasil meraih kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir jenis ini, sejak Senegal menciptakan kejutan bersejarah dengan mengalahkan juara bertahan Prancis 1-0 pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2002.

Secara keseluruhan, tim-tim tersebut mencatatkan 4 hasil imbang dan 13 kekalahan dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Di antara tim-tim yang menghadapi tantangan ini, terdapat beberapa tim Arab. Timnas Qatar, misalnya, memainkan pertandingan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia pada edisi 2022 yang diselenggarakan di negaranya, dan kalah dari Ekuador dengan skor 0-2 dalam pertandingan pembuka turnamen di Stadion Al-Bayt.

Timnas Yordania juga kalah dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia pada Rabu pagi ini dengan skor 3-1.

Piala Dunia 2026 menampilkan empat tim yang menjalani debutnya di ajang ini, yaitu Yordania dan Cape Verde yang bermain imbang tanpa gol dalam penampilan perdananya melawan Spanyol, serta Curaçao yang dihancurkan Jerman dengan skor 7-1, lalu Uzbekistan yang akan memainkan pertandingan pertamanya melawan Kolombia besok.

Hal ini terjadi di tengah perluasan jumlah tim peserta Piala Dunia menjadi 48 untuk pertama kalinya, dalam edisi 2026 yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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