Semenyo: Bintang City termasuk salah satu pemain terbaik di dunia

Bintang Manchester City, Antoine Semenyo, menggambarkan rekan setimnya Ryan Sharqi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, setelah kemenangan telak atas Liverpool (4-0) pada Sabtu kemarin, di perempat final Piala FA.

Semenyo mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya, sementara Sharqi memberikan umpan kunci, dan rekan setim mereka Erling Haaland mencetak hat-trick, membawa Man City melaju ke babak semifinal.

Seminio mengatakan tentang Sharqi dalam pernyataan yang dilansir jaringan "ESPN": "Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia benar-benar bisa melakukan apa saja dengan bola, jadi dia membuat hidup saya lebih mudah."

Dia menambahkan: "Saya tahu dia akan mundur ke belakang dan mencoba menemukan saya di belakangnya atau mengoper bola ke kaki saya, dan ini membuat segalanya lebih mudah."

Dia melanjutkan: "Saya ingat hari pertama saya di latihan. Beberapa keterampilan yang dia tunjukkan membuat saya berpikir, 'Pemain seperti apa dia?'"

Dia melanjutkan: "Dia pemain kelas atas. Kreatif dalam mengolah bola, dan kami menyukainya."

Pemain asal Ghana itu melanjutkan tentang ambisi Manchester City di sisa musim ini: "Saya merasa ada banyak ambisi, dan banyak target yang ingin kami capai musim ini. Masih ada banyak hal di masa depan, dan kami hanya perlu terus melaju."

Dia menambahkan: "Ini adalah bagian terpenting dari musim ini, jadi kami hanya ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan."

Dia menutup pernyataannya: "Setiap pertandingan sekarang seperti final, jadi kita hanya perlu terus menekan dan melihat apa yang akan terjadi."