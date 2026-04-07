Semangat masa kecil yang menggerakkan Griezmann menjelang laga melawan Barcelona

Antoine Griezmann, penyerang Atlético Madrid, mengungkapkan antusiasmenya yang besar untuk menghadapi Barcelona besok Rabu dalam leg pertama perempat final Liga Champions, di musim terakhirnya bersama Los Rojiblancos sebelum hengkang ke liga Amerika.

Griezmann mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang digelar hari Selasa ini: "Saya memiliki ambisi dan keinginan yang sangat besar. Saya merasa persis seperti anak saya ketika dia bangun pukul enam pagi dan pertandingannya dimulai pukul sebelas. Saya benar-benar ingin menikmati pertandingan ini. Ini akan menjadi dua pertandingan yang luar biasa, dan kami harus menjadi tim yang solid dan kuat."

Mengenai bagaimana ia membimbing rekan-rekannya sebagai pemain berpengalaman dalam momen besar seperti ini, ia menjelaskan: "Anda bisa berbicara dengan mereka, tetapi yang tertinggal di benak mereka adalah citra dan apa yang Anda tunjukkan secara nyata. Kita harus menghadapi hal-hal ini dengan santai, dan tidak memainkan pertandingan di kepala kita sebelum waktunya. Di lapangan, saya harus menjadi teladan dalam tekanan dan kerja keras.Tindakan adalah contoh terbaik. Terlihat jelas dalam latihan bahwa kami baik-baik saja dan berada di puncak konsentrasi kami."

Bintang Prancis itu mengakui ada "kekecewaan" dalam dirinya terkait performanya pada bulan-bulan terakhir musim lalu, sambil berkata: "Tahun lalu ekspektasinya sangat tinggi, dan saya tidak tahu bagaimana mengatasi hal itu secara mental. Alih-alih fokus pada cara memperbaiki diri, saya tidak bisa melakukannya. Tahun ini saya rasa saya telah belajar; meskipun sudah berusia 35 tahun, saya masih terus belajar dan siap melakukan apa pun yang diperlukan. Saya merasa dalam kondisi mental yang sangat baik, dan ini sangat membantu saya di lapangan."

Mengenai waktu keputusannya untuk hengkang (ke liga Amerika), ia berkomentar: "Waktu keputusan itu tidak penting, yang penting adalah fokus pada pertandingan besok. Ini adalah momen-momen istimewa, dan saya tidak bisa berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan hanya memikirkan pertandingan berikutnya."

Mengenai pujian dari pelatihnya, Diego Simeone, Griezmann berkata: "Kata-kata Simeone mengejutkan saya. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada klub dengan cara yang pantas, dan perpisahan terbaik adalah penampilan saya di lapangan serta usaha yang akan saya berikan di setiap pertandingan. Saya ingin menikmati momen ini dan agar penonton mengingat saya seperti ini.. Secara pribadi, saya sangat menghargai dan mencintainya."

Dia melanjutkan dengan penuh rasa syukur: "Saya berhutang banyak padanya, dan saya akan berbicara dengannya secara pribadi pada waktunya. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini berkat Simeone, berkat Real Sociedad, dan semua yang telah saya pelajari darinya."

Griezmann menutup pembicaraannya dengan tegas: "Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan, karena pertandingan Liga Champions adalah yang terpenting. Besok kami akan bertanding di perempat final, dan itu luar biasa. Pikiran saya benar-benar jernih saat ini, dan saya sekarang fokus pada sisa musim ini serta memiliki kekuatan mental yang besar."







