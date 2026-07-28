Real Madrid bersiap mengajukan tawaran resmi kepada Manchester City untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol, Rodrigo Hernandez, peraih penghargaan Ballon d'Or Piala Dunia, dalam sebuah transfer yang nilainya bisa mencapai 60 juta euro, begitu transfer winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari Leipzig rampung, dalam kerangka rencana menyeluruh untuk membangun kembali skuad Los Blancos di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa optimisme menyelimuti lorong-lorong klub ibu kota Spanyol tersebut terkait penuntasan transfer ini, di mana mendatangkan pemain Manchester City itu dianggap sebagai puncak dari sebuah proyek luar biasa yang dipimpin Mourinho sejak ia memegang tanggung jawab, mengingat merekrut gelandang sentral merupakan hal yang tak tergantikan bagi pelatih asal Portugal itu.

Mourinho sebelumnya telah mengkaji sejumlah opsi alternatif, di antaranya pemain Argentina Enzo Fernandez dan pemain Portugal Matheus Fernandes, sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa Rodri adalah pilihan terbaik untuk memimpin lini tengah Los Blancos, hal yang ditegaskan oleh Piala Dunia terakhir yang menonjolkan kemampuan luar biasa pemain Spanyol tersebut.

Berdasarkan penilaian Mourinho, direktur olahraga Real Madrid berinisiatif menyampaikan laporan terperinci kepada presiden Florentino Perez, yang memberikan lampu hijau untuk melanjutkan transfer tersebut, dengan menilai bahwa Rodri memiliki seluruh kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin proyek baru ini.

Rodri, yang berusia 30 tahun, memiliki kualitas langka yang dicari Mourinho dan direktur olahraga, di antaranya kepemimpinan, disiplin taktik, kemampuan luar biasa dalam membaca pertandingan, serta distribusi bola dengan akurasi yang sangat tinggi, hal yang akan memungkinkan pelatih asal Portugal itu untuk membangun tim di sekitar seorang pemain yang terbiasa memikul tanggung jawab dalam laga-laga besar.

Di sisi lain, Manchester City mulai menerima gagasan kepergian bintangnya, terutama dengan mendekatnya masa akhir kontraknya pada tahun 2027, di mana sumber-sumber menunjukkan bahwa klub Inggris itu, yang menaruh segala rasa hormat kepada pemain tersebut, akan menerima kepergiannya jika itu adalah keputusan pribadinya, karena City tidak ingin memaksa salah satu pemain intinya untuk bertahan di luar kehendaknya.

Perkiraan menunjukkan bahwa nilai transfer ini akan berkisar antara 50 dan 60 juta euro, mengingat hanya tersisa satu tahun pada kontrak pemain dengan klub Inggris tersebut, hal yang membuat harga tersebut masuk akal bagi Real Madrid yang berupaya menuntaskan transfer ini secepat mungkin.

Setelah memperkuat lini pertahanan, menambah talenta baru dengan mendatangkan pemain Portugal Bernardo Silva, serta berinvestasi pada Diomande sebagai pemain menjanjikan untuk jangka panjang, Rodri merepresentasikan transfer yang mampu menghadirkan keseimbangan dan arahan bagi seluruh proses pembangunan kembali ini, di mana Real Madrid menginginkannya menjadi otak di balik era baru Mourinho di Santiago Bernabeu.