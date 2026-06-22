Selandia Baru terus mencatatkan awal yang gemilang... dan angka yang mengkhawatirkan mengungkap penderitaan tim Mesir

Tim nasional Selandia Baru mengakhiri babak pertama dengan unggul atas tim nasional Mesir dengan skor (1-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Senin ini di Stadion "BC Place", sebagai bagian dari pertandingan putaran kedua Grup 7 di Piala Dunia 2026.

Gol pembuka Selandia Baru tercipta pada menit ke-15, ketika Finn Sormann melompat menyambut umpan silang yang akurat di dalam kotak penalti, lalu menyundulnya dengan keras ke gawang kiper Mustafa Shubair, memanfaatkan kelengahan pertahanan para pemain timnas Mesir.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis menyebutkan bahwa tim nasional Selandia Baru mencetak tiga dari empat gol terakhirnya di Piala Dunia dalam 15 menit pertama pertandingan, yang mencerminkan awal yang kuat mereka di turnamen ini.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Finn Sormann, yang berusia 22 tahun dan 8 bulan, menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol untuk tim nasional Selandia Baru dalam sejarah Piala Dunia, setelah Winston Reid yang mencetak gol ke gawang Slovakia pada 15 Juni 2010 saat berusia 21 tahun dan 11 bulan.

“Stats Foot” juga mencatat bahwa timnas Mesir hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam satu pertandingan dari total sembilan pertandingan yang pernah mereka jalani sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, yaitu saat melawan Irlandia pada 17 Juni 1990.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan target meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026, setelah masing-masing hanya berhasil mengumpulkan satu poin pada babak pembuka.

Timnas Mesir memulai perjalanannya di turnamen ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Belgia, sementara timnas Selandia Baru bermain imbang 2-2 dengan Iran pada putaran pertama.