Pelatih kepala timnas Oman asal Maroko, Tarek Sektioui, meningkatkan level persiapan menjelang laga yang dinanti melawan Irak, dengan menegaskan sulitnya laga pembuka di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang dimulai di tengah persaingan ketat antartimnas di Grup Satu.

Timnas Oman akan berhadapan dengan Irak di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam matchday pertama kompetisi tersebut, di grup yang juga dihuni Arab Saudi dan Kuwait, di mana masing-masing timnas berupaya merebut salah satu dari dua tiket lolos ke babak semifinal.

Sektioui menegaskan bahwa tim kepelatihan memperhitungkan hasil-hasil Irak sebelumnya, tetapi pada saat yang sama ia menekankan perbedaan kondisi saat ini, seraya berkata dalam konferensi pers: "Kami memperhitungkan hasil-hasil sebelumnya timnas tersebut, dan secara historis kami memiliki banyak pengalaman di turnamen-turnamen sebelumnya, tetapi situasinya berbeda saat ini, dan kami tengah membangun timnas baru dengan cara yang cerdas dan berbeda."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menambahkan: "Kami siap dari segala sisi, dan kami memiliki semangat tinggi di dalam tim untuk mencapai kesiapan terbaik. Kami akan menjalani turnamen terpusat yang dihuni timnas-timnas kuat, dan tujuan kami bersifat jangka panjang, serta kami memiliki visi jangka panjang untuk membangun timnas yang kompetitif."

Sektioui berbicara tentang lawannya di matchday pembuka, dengan menegaskan bahwa timnas Irak menunjukkan perkembangan yang mencolok, di samping sejumlah perubahan dalam skuadnya dibandingkan dengan versi yang tampil di Piala Dunia.

Ia berkata: "Kami akan menghadapi timnas Irak, sebuah timnas yang berkembang, dan telah melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemainnya yang tampil di Piala Dunia, dan kami akan bermain di grup terkuat pada turnamen ini."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Kami ingin membahagiakan suporter

Di sisi lain, pemain timnas Oman, Ahmed Al-Rawahi, menegaskan bahwa tim berharap dapat memanfaatkan dukungan suporter selama turnamen, seraya memuji keramahan tuan rumah di Kerajaan Arab Saudi.

Al-Rawahi berkata: "Saya berterima kasih kepada Kerajaan atas keramahan penyelenggaraannya, karena suasana dan fasilitas latihannya luar biasa. Suporter kami memiliki cita rasa khusus di turnamen-turnamen Teluk, dan kami berupaya membahagiakan mereka serta bersaing dengan kuat."

Ia menambahkan: "Faktor mental para pemain itu penting, dan kami memiliki pelatih yang berpengalaman dalam hal ini, dan sejak kedatangannya ia telah melakukan sejumlah perubahan. Kami memiliki perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda, dan kami akan memanfaatkan faktor ini dalam pertandingan-pertandingan kami."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"