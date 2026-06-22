Mohamed Salah, kapten dan bintang penyerang tim nasional Mesir, terus memecahkan rekor selama pertandingan melawan Selandia Baru, yang digelar hari Senin ini di Stadion "BC Place", dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis yang berspesialisasi dalam statistik mengungkapkan bahwa Mohamed Salah kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sebagai starter untuk timnas Mesir di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Afrika, setelah ia tampil sebagai starter untuk kali ke-29, mengungguli Ahmed Hassan dan Essam El-Hadary yang masing-masing memiliki 28 penampilan.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa timnas Mesir menempati peringkat kedua di antara tim-tim Afrika yang paling sering bertanding di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Afrika) dengan total 127 pertandingan, di belakang Nigeria yang memimpin dengan 132 pertandingan, sementara Kamerun berada di peringkat ketiga dengan 126 pertandingan, diikuti oleh Pantai Gading dengan 122 pertandingan, Ghana dengan 121 pertandingan, Tunisia dengan 107 pertandingan, dan Maroko dengan 106 pertandingan.

Sementara itu, jaringan statistik global “Opta” mencatat bahwa timnas Mesir menggunakan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan berturut-turut di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir menyebutkan bahwa Mohamed Salah terus menorehkan sejarah bersama timnas Mesir, setelah menjadi pemain Mesir dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah, dalam penampilannya yang keempat di ajang tersebut bersama timnas.

Timnas Mesir dan Selandia Baru akan bertanding dalam laga ini dengan target meraih kemenangan pertama di turnamen ini, setelah masing-masing hanya berhasil mengumpulkan satu poin pada putaran pembuka.

Timnas Mesir memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Belgia, sementara timnas Selandia Baru bermain imbang 2-2 dengan Iran pada putaran pertama.