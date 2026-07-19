Sejarah memberi peringatan... Spanyol dan Argentina khawatir akan kutukan gol pertama

Tim nasional Spanyol telah mencatatkan prestasi luar biasa selama perjalanannya di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, di mana mereka tidak pernah tertinggal dalam skor—bahkan selama satu menit pun—di ketujuh pertandingan yang telah mereka jalani di turnamen ini.

Prestasi ini menempatkan "La Roja" pada posisi bersejarah yang langka, karena sepanjang sejarah, hanya dua tim yang pernah menjuarai Piala Dunia tanpa pernah tertinggal dalam skor sepanjang turnamen: Italia pada tahun 1938 dan 1982, serta Jerman pada tahun 1990, menurut jaringan statistik "Opta".

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa tim yang mencetak gol pertama di final Piala Dunia berhasil mengangkat trofi dalam 6 dari 7 kesempatan terakhir, dan satu-satunya pengecualian dalam periode ini adalah final 2006, ketika Prancis bermain imbang dengan Italia (1-1) sebelum kalah dalam adu penalti.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah memuncaki grupnya, lalu mengalahkan Cape Verde (3-2) di babak 32 besar, menyingkirkan Mesir dengan skor yang sama di babak 16 besar, sebelum mengalahkan Swiss (3-1) di perempat final, dan Inggris (2-1) di semifinal.

Spanyol juga memuncaki grupnya, lalu menyingkirkan Austria (3-0) di babak 32 besar, mengalahkan Portugal (1-0) di babak 16 besar, sebelum mengungguli Belgia (2-1) di perempat final, dan Prancis (2-0) di semifinal.

Tim asuhan Lionel Scaloni ini mengincar gelar Piala Dunia keempat dalam sejarahnya, setelah menjuarainya pada tahun 1978, 1986, dan 2022, sementara Spanyol berupaya meraih gelar dunia keduanya, setelah mengangkat trofi untuk pertama dan terakhir kalinya pada edisi 2010.



