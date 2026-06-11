Sejarah baru... Meksiko memecahkan dua rekor setelah 96 tahun

Tim nasional Meksiko mencatatkan sejarah baru pada hari Kamis ini, saat mengalahkan Afrika Selatan (2-0) dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca yang bersejarah.

Meksiko berhasil unggul dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, meskipun ini adalah kali ketujuh mereka bertanding di laga pembuka Piala Dunia.

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Meksiko mencetak gol pertama melalui bintang Al-Qadisiyah asal Saudi Arabia, Julián Quillónes, pada menit ke-9 pertandingan, sebelum Raúl Jiménez mengunci kemenangan dengan gol kedua pada menit ke-67, sehingga "El Tricolor" meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia.

Berikut adalah daftar pertandingan pembuka Meksiko di Piala Dunia sepanjang sejarah:

1930: Prancis 4-1 Meksiko (pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia)

1950: Brasil 4-0 Meksiko

1954: Brasil 5-0 Meksiko (salah satu pertandingan pembuka)

1958: Swedia 3-0 Meksiko

1962: Brasil 2-0 Meksiko (salah satu pertandingan pembuka)

1970: Meksiko 0-0 Uni Soviet

2010: Afrika Selatan 1-1 Meksiko