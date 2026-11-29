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Manuel Neuer sedang melewati masa yang tidak mudah. Selain cedera kaki yang dialaminya, perkembangan di luar lapangan menjadi sorotan. Kehidupan pribadi kiper berusia 40 tahun itu mendapat perhatian publik, dan baru-baru ini ia mengungkapkan isi pikirannya dengan keterbukaan yang tidak biasa.

Saat mengunjungi klub penggemar Bayern "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97", Neuer ditanya pemain mana yang ingin ia ajak bertukar peran selama sehari. Jawabannya menarik perhatian: "Saya akan memilih pemain yang tidak terlalu dikenal. Mungkin juga pemain muda yang belum banyak mendapat sorotan, karena kita bisa memiliki lebih banyak privasi, karena kita sedikit lebih sulit dikenali. Itulah keuntungan menjadi pemain muda, juga bisa melakukan apa yang kita inginkan."

Pernyataan itu mengandung ironi tersendiri mengingat pemberitaan terbaru tentang dirinya. Neuer kini mendapat kritik terkait kunjungannya baru-baru ini ke Brasil.

Tak lama setelah kabar perpisahannya dengan sang istri, Anika, diumumkan, Neuer terlihat di Brasil bersama perempuan lain. Padahal, pasangan itu baru saja menyambut anak kedua mereka pada akhir musim panas 2026. Mantan ketua dewan Bayern, Oliver Kahn, juga mengomentari perjalanan tersebut dan menyebut kunjungan Neuer "tentu saja tidak tepat" kepada Sky .

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Situasi Neuer di lapangan pun jauh dari ideal. Beberapa pekan lalu, kapten Bayern itu mengalami robekan sebagian pada tendon dalam pertandingan Bundesliga melawan FSV Mainz 05, sehingga ia tidak akan bermain lagi pada tahun kalender 2026. Karena itu, ia kini menatap tahun baru dan berharap bisa kembali berlatih bersama tim secepat mungkin. "Rencananya, saya akan kembali pada Januari, berlatih secara intensif dan menjalani sesi latihan yang lebih panjang sekitar Natal. Saya akan tetap di sini dan berlatih," kata Neuer.

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"Saya masih menjalani proses pemulihan dan berusaha agar bisa kembali membantu tim pada Januari," jelas Neuer. Ia juga mengatakan telah menemui dokter pada Selasa, dan mereka terkejut melihat perkembangan positif pemulihannya.

Terlepas dari cedera yang kini dialaminya, sudah cukup lama muncul indikasi bahwa ini kemungkinan besar merupakan musim terakhir Neuer sebagai pemain profesional. "Saya tidak memperkirakan akan melanjutkan karier setelah musim panas. Namun, untuk saat ini saya akan menikmati enam bulan ke depan ketika saya sudah kembali bugar. Saya juga berusaha tetap bugar. Saya melakukan segalanya untuk itu."

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Sejauh musim ini, pemain berusia 40 tahun tersebut telah tampil dalam sembilan pertandingan resmi untuk Bayern. Sementara itu, Jonas Urbig, yang diproyeksikan sebagai penerusnya, menjaga gawang Bayern.