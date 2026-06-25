Secara resmi... Piala Dunia 2026 memecahkan rekor sejarah jumlah penonton

Piala Dunia 2026 terus menorehkan sejarah, setelah secara resmi memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut, menyusul berakhirnya dua pertandingan antara Jerman melawan Ekuador, serta Pantai Gading melawan Curaçao, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan bahwa total jumlah penonton di stadion-stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mencapai 3.605.357 penonton setelah dua pertandingan pertama yang digelar pada hari Kamis, sehingga melampaui rekor sebelumnya dan menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Pencapaian ini mencerminkan antusiasme penonton yang luar biasa yang dialami turnamen ini sejak dimulainya, berkat penyelenggaraan kompetisi untuk pertama kalinya di tiga negara, serta peningkatan jumlah tim peserta menjadi 48 tim, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pertandingan menjadi 104 pertandingan.

Edisi saat ini mencatat kehadiran penonton yang mencolok di berbagai stadion, di mana tribun penonton dipenuhi pada banyak pertandingan, di tengah suasana perayaan yang meriah yang menegaskan popularitas turnamen yang terus meningkat di seluruh dunia.

Angka rekor ini diperkirakan akan terus meningkat seiring berlanjutnya babak penyisihan grup dan babak gugur, sehingga Piala Dunia 2026 berpeluang menutup turnamen dengan selisih yang signifikan dari rekor sebelumnya, sebagai pencapaian baru yang akan menambah catatan sejarah Piala Dunia.

Baca juga:

Mantan wasit: Messi adalah pemain yang paling dilindungi… dan pantas diusir lebih dari sekali pada 2022