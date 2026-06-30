Klub Italia AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang internasional Portugal, Gonzalo Ramos, melalui kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 30 Juni 2031, guna memperkuat lini serang “I Rossoneri” dalam beberapa tahun mendatang, Nilai transfer bintang Portugal ini mencapai 74 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah insentif dan bonus tambahan yang terkait dengan performa dan prestasi.

Ramos, yang lahir di kota Olhao pada 20 Juni 2001, memulai karier sepak bolanya di tim junior klub Olhanense dan Benfica di Portugal; di mana ia meniti karier di klub terakhir tersebut sebelum melakukan debut profesionalnya pada tahun 2019. Penyerang muda ini telah tampil dalam lebih dari 100 pertandingan bersama Benfica, mencetak 41 gol, sehingga menonjol sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Portugal, serta berkontribusi secara signifikan dalam membawa timnya meraih gelar Liga Primeira Portugal pada musim 2022–2023.

Pada musim panas 2023, bintang Portugal ini pindah ke Paris Saint-Germain (PSG) di Prancis, di mana ia melanjutkan kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa. Selama masa baktinya di ibu kota Prancis, Ramos mencatatkan sederet prestasi dan gelar juara; ia tiga kali menjuarai Liga Prancis, dua kali menjuarai Piala Prancis, dan tiga kali menjuarai Piala Champions Prancis. Ia juga merasakan kejayaan di level kontinental dengan meraih gelar Liga Champions Eropa dua kali, Piala Super Eropa sekali, serta gelar Piala Antarbenua (Intercontinental), sambil mencetak 45 gol dalam 131 pertandingan yang ia jalani bersama Paris Saint-Germain.

Di level internasional, Ramos telah menjadi pilar utama dalam skuad tim nasional Portugal sejak debutnya pada November 2022; ia mewakili negaranya dalam dua edisi Piala Dunia, serta berperan dalam memimpin “Brasil Eropa” meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada musim 2024–2025.

Penyerang berusia 25 tahun ini pun menyampaikan pesan ucapan terima kasih dan perpisahan melalui akun resmi media sosialnya kepada klub lamanya, dengan mengatakan: “Hari ini, salah satu bab terpenting dalam karier sepak bola saya telah berakhir. Mengenakan seragam Paris Saint-Germain merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang akan selalu saya hargai sepanjang hidup saya.”

Penyerang asal Portugal yang sebelumnya mengenakan jersey nomor (9) itu menambahkan: “Bersama-sama, kita telah menorehkan sejarah yang tak terlupakan; di mana kita meraih dua gelar Liga Champions Eropa serta berbagai gelar domestik lainnya, dan berbagi momen-momen yang akan tetap terukir dalam ingatan setiap orang yang turut serta dalam petualangan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pemain, staf pelatih, manajemen, dan yang terpenting, para pendukung setia.”

Ramos melanjutkan dalam pesannya yang penuh emosi: “Terima kasih atas kepercayaan kalian kepada saya, atas dukungan kalian kepada kami di masa-masa sulit, dan atas perayaan kalian atas setiap kemenangan yang kami raih. Dukungan kalian merupakan elemen kunci dalam setiap kesuksesan kami. Hari ini saya pergi, namun saya meninggalkan sebagian hati saya di klub ini. Paris Saint-Germain akan selalu menjadi rumah bagi saya, dan saya akan tetap bangga telah berkontribusi dalam menulis salah satu bab dalam sejarahnya. Terima kasih atas segalanya.”

Sebelum mengakhiri kariernya di ibu kota Prancis, Paris Saint-Germain memastikan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada bintang mereka melalui pesan resmi terakhir; sebagaimana tertulis dalam unggahan di akun resmi klub: “Paris Saint-Germain mengucapkan terima kasih kepada Gonzalo Ramos atas profesionalismenya, dedikasinya, dan kontribusinya dalam berbagai kesuksesan klub, serta mendoakan yang terbaik untuk kariernya di masa depan.”