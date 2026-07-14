Secara resmi... Manchester United mengumumkan perekrutan kiper baru

Klub Manchester United mengumumkan kedatangan kiper Karl Darlow ke dalam skuad mereka, hari Selasa ini, dengan syarat proses pendaftaran telah selesai.

Kiper asal Wales tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.

Kiper berusia 35 tahun ini telah tampil dalam 279 pertandingan sepanjang kariernya, termasuk 74 pertandingan di Liga Primer Inggris.

Darlow berhasil memantapkan posisinya sebagai kiper utama Leeds United musim lalu, dengan mencatatkan lima clean sheet.

Karl Darlow mengatakan: “Saya sangat bangga bisa menandatangani kontrak dengan Manchester United. Saya bergabung dengan kelompok kiper yang luar biasa, dan saya benar-benar menantikan momen di mana kami saling memotivasi untuk memastikan tetap mempertahankan standar tertinggi yang dibutuhkan klub ini.”

Ia menambahkan: “Ini benar-benar kesempatan yang istimewa; semua orang bisa melihat betapa serunya situasi klub saat ini, dan saya tidak sabar untuk bermain di liga, mendukung rekan-rekan setim, dan membantu mendorong tim ini ke depan.”

Jason Wilcox, Direktur Olahraga Manchester United, mengatakan: “Karl telah membuktikan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi, dan etos kerjanya serta kepribadiannya yang gigih menjadikannya tambahan yang sangat kuat bagi skuad kami.”

Ia menambahkan: “Kami sangat senang dapat menambah pemain dengan kualitas dan pengalamannya ke dalam jajaran penjaga gawang kami yang luar biasa.”