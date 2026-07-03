Secara resmi... Mahrez mengakhiri karier internasionalnya setelah kekecewaan di Piala Dunia

Riyad Mahrez, kapten tim nasional Aljazair, menutup karier internasionalnya setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari "Para Pejuang Gurun", menyusul tersingkirnya tim tersebut di babak 32 besar Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 0-2 dari Swiss.

Keputusan Mahrez ini diambil segera setelah berakhirnya perjalanan di Piala Dunia, mengakhiri perjalanan bertahun-tahun bersama timnas Aljazair, yang diwarnai dengan gelar juara Piala Afrika 2019, serta kepemimpinannya dalam berbagai ajang kontinental dan internasional.

Dalam wawancara televisi usai pertandingan, Mahrez menegaskan bahwa laga melawan Swiss adalah penampilan terakhirnya bersama timnas Aljazair, dengan mengatakan: “Ini adalah pertandingan terakhir saya bersama timnas Aljazair.”

Ia melanjutkan: “Sudah waktunya untuk menutup bab terakhir dalam karier saya bersama timnas Aljazair. Saya telah menghabiskan 12 tahun dan berhasil memberikan yang terbaik yang saya miliki.”

Ia melanjutkan: “Saya menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan saya berterima kasih kepada semua yang telah mendukung saya sepanjang karier saya bersama Aljazair.”

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Kapten “Les Verts” itu mengakui kekecewaannya setelah tersingkir dari turnamen, sambil menyoroti bahwa tim nasional sebenarnya bercita-cita untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia.

Ia berkata: “Tujuan kami adalah lolos ke babak berikutnya; pertandingan itu sebenarnya dalam jangkauan kami, namun kami kebobolan dua gol akibat kesalahan, dan di level ini (Piala Dunia), setiap kesalahan langsung dibayar mahal.”

Meskipun tersingkir terasa pahit, Riyad menegaskan bahwa partisipasi Aljazair tidak sepenuhnya negatif, sambil menjelaskan bahwa kembali ke putaran final Piala Dunia setelah absen merupakan langkah positif.

Ia menutup pernyataannya: “Ada hal-hal positif dari partisipasi ini, terutama lolos dari babak grup, namun hal terberat yang kami alami adalah kebobolan gol, yang membuat kami membayar mahal.”

Dengan pensiunnya Mahrez, timnas Aljazair kehilangan salah satu bintang terbesarnya di era modern, setelah ia menjadi salah satu pilar utama dalam generasi emas yang membawa “Les Verts” kembali ke podium juara dan meraih gelar Piala Afrika, di samping kontribusinya yang besar dalam kualifikasi dan turnamen internasional selama beberapa tahun terakhir.