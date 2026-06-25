Secara resmi... Jadwal pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia telah ditetapkan

Pertandingan pertama di babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang akan dimulai Minggu malam mendatang, telah resmi ditentukan setelah selesainya putaran ketiga babak penyisihan grup untuk tiga grup pertama pada Rabu malam dan Kamis dini hari tadi.

Dengan demikian, Meksiko dan Afrika Selatan (Grup 1), Swiss, Kanada, dan Bosnia dan Herzegovina (Grup 2), serta Brasil dan Maroko (Grup 3) secara resmi lolos ke babak selanjutnya.

Pertandingan pertama di babak 32 besar akan mempertemukan Afrika Selatan dan Kanada, di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu malam mendatang, sebagai pembuka babak gugur Piala Dunia.

Sebagai runner-up Grup A dengan 4 poin, Afrika Selatan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah mengalahkan Korea Selatan (1-0) dini hari Kamis ini.

Sementara itu, Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia, menempati posisi kedua di Grup B dengan raihan 4 poin, meskipun mengalami kekalahan pada Rabu malam kemarin melawan Swiss (2-1).