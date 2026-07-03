Secara resmi... Fenerbahçe merekrut bek Manchester City

Klub Turki Fenerbahçe secara resmi mengumumkan perekrutan bek internasional Belanda Nathan Aké, yang didatangkan dari klub Inggris Manchester City; dengan demikian, pemain tersebut memulai babak baru dalam kariernya setelah perannya semakin terpinggirkan ke bangku cadangan bersama “The Citizens” selama beberapa bulan terakhir, meskipun kontraknya dengan klub biru tersebut masih berlaku hingga tahun 2027.

Keputusan mengenai tujuan kariernya di masa depan ini diambil segera setelah tim nasional negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar oleh tim nasional Maroko melalui adu penalti.

Klub Turki tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan kesepakatan tersebut, yang berbunyi: "Klub kami telah menyelesaikan kesepakatan dengan Nathan Aké, bek timnas Belanda, dan sang pemain telah menandatangani kontrak secara resmi. Bintang baru kami, yang mewakili negaranya di putaran final Piala Dunia 2026, akan bergabung dengan pemusatan latihan tim yang digelar di Austria, segera setelah masa libur internasionalnya berakhir."

Bek asal Belanda yang telah mencatatkan 62 penampilan internasional dan 5 gol bersama “Oranje” ini, memiliki karier yang gemilang di markas “Al-Ittihad” sejak bergabung dengan Manchester City pada tahun 2020; di mana ia membela seragam biru langit dalam 175 pertandingan dan mencetak 10 gol.

Ake menjadi saksi sekaligus kontributor utama dalam era paling gemilang dalam sejarah klub, yang diakhiri dengan gelar Liga Champions yang bersejarah pada tahun 2023, serta dominasi mereka dalam meraih empat gelar Liga Primer Inggris.