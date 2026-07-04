Secara resmi... Al-Hilal merebut pemain masa depan dari cengkeraman klub-klub besar

Klub Al-Hilal terus aktif di bursa transfer musim panas, setelah secara resmi mengumumkan penandatanganan salah satu talenta muda sepak bola Saudi, menyusul persaingan sengit dengan klub-klub besar.

Pusat Media Al-Hilal menerbitkan pernyataan yang menegaskan penandatanganan kontrak dengan gelandang Abdullah Al-Anzi, yang didatangkan dari klub Al-Fateh, dengan kontrak berdurasi 5 musim, sebagai bagian dari rencana "Al-Za'im" untuk memperkuat skuadnya menjelang musim baru.

Pengumuman ini muncul setelah selesainya seluruh prosedur antara kedua belah pihak, sehingga Al-Anzi menjadi salah satu rekrutan andalan Al-Hilal dalam beberapa tahun mendatang, sebagai bagian dari proyek yang berfokus pada perekrutan talenta muda Saudi yang mampu membuat perbedaan di masa depan.

Manajemen Al-Hilal berupaya memperkuat lini tengah dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas teknis dan potensi untuk berkembang, terutama mengingat padatnya jadwal kompetisi domestik dan kontinental, serta keinginan klub untuk menjaga kesiapan tim sepanjang musim.

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Abdullah Al-Anzi merupakan salah satu talenta terkemuka yang menonjol bersama Al-Fateh dalam beberapa waktu terakhir, setelah menarik perhatian berkat level permainannya yang luar biasa dan penampilannya yang konsisten, hal yang membuatnya menjadi incaran lebih dari satu klub, sebelum akhirnya Al-Hilal berhasil mengamankan kesepakatan tersebut.

Pihak manajemen Al-Hilal meyakini bahwa merekrut pemain muda merupakan investasi untuk masa depan, sekaligus menyediakan beragam opsi taktis bagi staf pelatih, sejalan dengan ambisi klub untuk bersaing di semua kompetisi.

Al-Anzi diperkirakan akan bergabung dalam sesi latihan Al-Hilal dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan untuk memulai perjalanannya bersama “Al-Za’im”, dengan harapan dapat mengamankan posisinya dalam skuad tim dan berkontribusi dalam meraih lebih banyak prestasi pada musim-musim mendatang.