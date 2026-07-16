Sebuah tatapan yang berujung pada hukuman... Bellingham terjebak dalam perangkap Messi!

Perselisihan yang terjadi antara pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Inggris Jude Bellingham bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan berubah menjadi hukuman yang mengejutkan di lapangan.

Sebuah pertengkaran singkat pun meletus antara "Belli" dan si pesulap Argentina selama babak pertama, akibat perbedaan pendapat mengenai salah satu keputusan yang diambil wasit.

Namun, yang menarik dari momen tersebut adalah tatapan Messi yang seolah mengejek Bellingham sebelum ia segera pergi, yang kemudian ramai dibicarakan di media cetak dan media sosial.

Namun pada kenyataannya, tatapan Messi itu justru menjadi hukuman bagi bintang Inggris dan rekan-rekannya, terutama di babak kedua. Messi tampil seperti orang gila, berlari ke segala arah, dan mengelabui para bek dengan sangat lihai, hingga berhasil menciptakan dua gol kemenangan Argentina, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak 10 assist dalam pertandingan sistem gugur sepanjang sejarah Piala Dunia.

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Aksi Bellingham ini mengingatkan kembali pada kenangan Messi dengan banyak pemain yang memprovokasinya sehingga ia memutuskan untuk membalas dendam, terutama trio Real Madrid yaitu Casemiro, Pepe, dan Sergio Ramos, di mana ia mencetak banyak gol penentu di hadapan mereka dan mengelabui mereka dalam beberapa kesempatan.









Selain itu, Ahmed Ghanem Sultan, bek Zamalek dan mantan pemain timnas Mesir, pernah menegaskan dalam wawancara televisi bahwa rekan setimnya, Mahmoud Abdel Razek Shikabala, memprovokasi Messi dengan beberapa gerakan teknis, yang berujung pada kekalahan tim Mesir selama Piala Dunia U-20 tahun 2003.

Pesulap Argentina nomor satu ini dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka dalam dunia sepak bola, jika bukan yang terhebat sepanjang masa, mengingat catatan individu dan kolektifnya, serta kemampuannya untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan.