Sebuah partai di Inggris menuntut agar Ken dianugerahi gelar "Sir"

Para anggota parlemen dari Partai Liberal Demokrat di Parlemen Inggris mengajukan usulan resmi yang meminta agar Harry Kane dianugerahi gelar "Sir", sebagai penghargaan atas prestasinya bersama tim nasional Inggris selama partisipasinya di Piala Dunia 2026.

Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk “usulan awal”, yang diajukan oleh anggota parlemen Laila Moran, yang menegaskan bahwa bintang Bayern Munich tersebut telah membawa kebanggaan besar bagi Inggris, sambil mencatat bahwa ia kini telah melampaui legenda Brasil Pelé dalam jumlah total gol yang dicetak sepanjang sejarah Piala Dunia (13 gol untuk bintang Inggris tersebut dibandingkan 12 gol untuk ikon Seleção).

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Moran mengajak para anggota parlemen dari berbagai partai untuk mendukung kampanye ini, serta mendesak pemerintah Inggris dan Istana Buckingham untuk bersiap memberikan gelar ksatria kepada kapten timnas Inggris tersebut.

Dalam teks usulan resmi tersebut tertulis: “Dewan ini mengakui upaya Harry Kane dalam pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia, Rabu lalu, serta merayakan penampilan timnas Inggris dalam perjalanannya di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, dan mendoakan kesuksesannya dalam pertandingan berikutnya melawan Meksiko pada hari Senin.”

Selanjutnya disebutkan: “Dicatat bahwa Kane kini telah mencetak lebih banyak gol daripada Pelé di Piala Dunia, dan diyakini bahwa Harry Kane layak dianugerahi gelar ‘Ksatria’ sebagai penghargaan atas pencapaian-pencapaian ini, serta dua gol luar biasa yang dicetaknya pada hari Rabu, yang mempertahankan harapan Inggris untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia.”

Inggris sempat tertinggal dari Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebelum Kane mencetak dua gol penentu kemenangan (2-1) pada menit ke-75 dan ke-86.