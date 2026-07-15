Sebuah kutukan khusus yang menghantuinya... Argentina mengulangi prestasi "sial" Brasil

Kualifikasi Argentina ke final Piala Dunia 2026 bukan sekadar langkah menuju pertandingan baru untuk memperebutkan gelar, melainkan sebuah prestasi bersejarah yang membuat Tango menyamai salah satu rekor legendaris Brasil.

Timnas Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut setelah menjuarai edisi 2022, sekaligus menegaskan bahwa dominasi mereka bukanlah kebetulan.

Jaringan statistik sepak bola “Squawka” mengungkapkan bahwa Argentina menjadi tim keenam dalam sejarah Piala Dunia Pria yang berhasil mencapai final pada edisi berikutnya segera setelah menjuarai gelar tersebut, sehingga menyamai rekor Brasil sebagai tim yang paling sering mencapai prestasi ini sebanyak dua kali.

Daftar tim yang berhasil mencapai prestasi sulit ini adalah sebagai berikut: diawali oleh Italia yang menjuarai turnamen pada tahun 1934 dan kembali menjuarainya pada tahun 1938, diikuti oleh Brasil yang menjuarai turnamen pada tahun 1958 dan kembali menjuarainya pada tahun 1962, sebelum “Seleção” mengulangi prestasi tersebut setelah menjuarai turnamen pada tahun 1994 dan kemudian kalah di final pada tahun 1998.

Timnas Prancis juga masuk dalam daftar ini, di mana mereka menjuarai turnamen pada tahun 2018 lalu kalah di final pada tahun 2022, dan Argentina meniru prestasi Brasil setelah menjuarai turnamen pada tahun 1986 lalu kalah di final pada tahun 1990, dan hal serupa terulang ketika mereka menjuarai turnamen pada tahun 2022 lalu mencapai final pada tahun 2026.

Dengan catatan ini, Argentina menyamai Brasil sebagai dua tim satu-satunya yang mencapai dua final berturut-turut dalam dua kesempatan berbeda, yang sekali lagi menegaskan bahwa generasi Messi saat ini telah memasuki jajaran legenda dengan gemilang.

Namun, pasukan Lionel Scaloni akan berhadapan dengan nasib Brasil; setelah berhasil menjuarai Piala Dunia Qatar 2022, mereka kini berhadapan dengan kemungkinan kegagalan “Samba” dalam mencapai final keduanya.

Timnas Argentina dijadwalkan akan menghadapi timnas Spanyol dalam pertandingan final Piala Dunia 2026, Minggu mendatang, setelah “El Tango” berhasil mengalahkan Inggris, dan “La Roja” berhasil melewati rintangan Prancis.