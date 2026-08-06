Masa depan Rodri Hernandez, bintang Manchester City, mendominasi jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, di mana nasibnya terombang-ambing antara Real Madrid dan Barcelona.

Gelandang Manchester City yang meraih penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2026 itu tampak menuju Real Madrid, namun Barcelona menanti seandainya pemain asal Spanyol tersebut ingin mengenakan jersey Blaugrana.

Menurut surat kabar Catalan "Mundo Deportivo", kreator konten asal Prancis Rayles, yang memiliki banyak pengikut di YouTube dan dikaitkan dengan sejumlah pemain Prancis di Real Madrid, dalam video terbarunya menjelaskan situasi Rodri dan mengungkapkan kekecewaannya atas kemungkinan bergabungnya sang gelandang ke Barcelona.

Rayles berkata: "Rodri semestinya mencoret Real Madrid, dan saya khawatir hal itu disebabkan oleh Barcelona. Saya khawatir Rodri telah mengecewakan Real Madrid, dan penyebabnya adalah Barcelona".

Ia menambahkan: "Apa yang saya sampaikan kepada kalian ini bukan berasal dari Madrid, tetapi saya yakin akan hal ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa penyebab semua penundaan ini adalah upaya mengeksplorasi kemungkinan pendaftaran di Barcelona. Sudah 99% pasti bahwa Rodri mengecewakan kami demi Barcelona".

YouTuber asal Prancis itu melanjutkan: "Rodri akan memilih Barcelona. Saya berharap saya keliru, itu saja yang bisa saya katakan. Saya menerima informasi eksklusif yang menyebutkan bahwa Rodri memilih Barcelona, dan saya berharap saya tidak keliru".

Rodri terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2027, dan klubnya menaksir nilai transfernya sebesar 60 hingga 65 juta euro.