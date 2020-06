Seberapa Banyak Kekayaan Jurgen Klopp & Berapa Total Penghasilan Manajer Liverpool Itu?

Klopp adalah salah satu kepribadian paling menarik di Inggris dan memiliki gaji yang sesuai dengan karakternya.

Jurgen Klopp dikenal sebagai manajer dengan selebrasi berapi-api di pinggir lapangan, karismatik dan di bawah tangan dinginnya, menjadi salah satu kekuatan utama di Inggris dan tengah mengejar gelar Liga Primer untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Dia pernah mengalami beberapa kekalahan dan takluk dua final Liga Champions Eropa sebelum akhirnya mengambil hadiah terbesar di benua itu pada 2019 lalu. Dia juga memimpin Dortmund meraih dua gelar - mengungguli - dan telah merombak Liverpool untuk menjadi tim disegani di Inggris dan Eropa.

Dikenal karena afinitasnya untuk menyerang dan metode 'Gegenpress', tim pimpinan Klopp memiliki kemampuan mematikan dalam melakukan serangan balik - dengan ia mengandalkan trio Sadio Mane, Roberto Firmino dan Mohamed Salah yang sesuai untuk filosofi sepakbolanya.

Tapi seberapa besar pendapatan manajer Liverpool itu? Goal coba menganalisis.

Berapa banyak kekayaan bersih Jurgen Klopp?

Jurgen Klopp memiliki akumulasi kekayaan bersih sekitar £15 juta ($19 juta), menurut Celebrity Net Worth.

Kekayaan itu diperolehnya melalui sepakbola, wajar, tetapi juga melalui kegiatannya di luar lapangan seperti kerja sama dengan sponsor.

Berapa pendapatan Jurgen Klopp?

Manajer Jerman itu awalnya diberi gaji yang signifikan setelah bergabung dengan Liverpool dari , di mana ia memperoleh sekitar £4 juta ($5 juta) per tahun.

Sejak pindah ke Liverpool, ia dilaporkan menghasilkan sekitar £7 juta ($9 juta) setahun, meskipun angka itu bisa lebih tinggi mengingat ia telah menandatangani perpanjangan kontrak pada 2016, kurang dari setahun setelah tiba di Merseyside.

Selain itu, Klopp juga baru menandatangani kontrak lima tahun dengan klub itu pada Desember 2019, yang akan membuatnya tetap di Anfield hingga akhir kampanye 2023/24.

Rentang Waktu Pendapatan Per detik £0,22 Per menit £13,36 Per jam £801,28 Per hari £26,923 Per minggu £134,615 Per bulan £583,333 Per tahun £7 juta

Apa saja kesepakatan sponsor yang dimiliki Jurgen Klopp?

Klopp adalah duta New Balance, perusahaan yang memproduksi jersey Liverpool, dan Anda akan jarang melihatnya tanpa tampilan topi serta mantel khasnya di sela-sela dan selama wawancara.

Pada saat menandatangani kerja sama itu, Klopp mengatakan: “Saya senang sekarang menjadi bagian dari tim New Balance. Saya sudah mengenal merek ini dengan sangat baik sejak pindah ke Liverpool. New Balance memiliki antusiasme terhadap sepakbola yang sama dengan saya, selalu bekerja keras untuk meningkatkan posisi kami dalam pertandingan dan mencapai tujuan kami. Saya bersemangat dengan apa yang akan terjadi di masa depan.”

Selain kesepakatan dengan produsen jersey itu, Klopp juga memiliki kesepakatan sponsor dengan bir asal Jerman Warsteiner, produsen mobil Opel, raksasa elektronik Philips dan jaringan TV Sky Deutschland.

Klopp mempromosikan minuman non-alkohol dari perusahaan bir Jerman tersebut, yang dirancang sebagai minuman yang sempurna untuk olahraga, rapat, atau untuk dinikmati di antara waktu makan.

"Saya seorang pelatih sepakbola Jerman dan salah satu duta olahraga nasional kami, seperti halnya bir Warsteiner, mereka adalah salah satu duta terbaik untuk tradisi bir Jerman," katanya tentang bir.

"Kakek-nenekku memiliki tempat pembuatan bir kecil dan saya kerap menikmati bir yang enak."

Pekerjaan amal apa yang dilakukan Jurgen Klopp?

Klopp adalah seorang dermawan dan pernah menyumbangkan £4.000 untuk kegiatan amal guna memerangi kanker pada 2018. Manajer The Reds itu menyumbangkan uang tersebut kepada yayasan milik direktur olahraga Liverpool Mike Edwards bernama ‘Men In Lycra Just Giving’, sesaat sebelum sang direktur bersiap untuk menjalankan setengah maraton.

“Saya memiliki sindrom untuk membantu. Saya benar-benar peduli pada orang," kata Klopp saat itu.

Klopp juga berpartisipasi dalam pertandingan amal James Milner pada 2018 di Skotlandia. Dinamai 'A Match For Cancer', pertandingan persahabatan itu disponsori bersama oleh James Milner Foundation dan menampilkan pemain Liverpool dalam satu tim dan Brendan Rodgers mengelola yang lain. Pemain-pemain seperti Dirk Kuyt, Robbie Keane dan Luis Garcia semuanya tampil.

"Orang-orang melihat banyak nama besar, masih dalam kondisi bagus," kata manajer Jerman ini setelah pertandingan. "Bahwa mereka semua datang ke sini dan melakukan apa yang mereka lakukan, itu benar-benar baik. Kegiatan itu untuk sesuatu yang sangat bagus dan itulah sebabnya kami semua ada di sini.

“Saya sangat menghormati apa yang dilakukan 'Millie' dengan yayasannya. Itu bagus. Gala-nya adalah setahun sekali dan saya sudah ada di sana tiga kali. Itu adalah acara yang fantastis dan semua orang sangat dermawan. Dia menginvestasikan banyak waktu dan uang dan semua orang di malam penggalangan itu menginvestasikan banyak uang. Ini semua untuk kegiatan yang sangat bagus, saya sangat menyukainya.”

Klopp juga menyumbangkan uangnya dalam acara-acara amal dan penggalangan dana klub, yang sering berkunjung ke rumah sakit Alder Hey dan berpartisipasi dalam acara-acara LFC Foundation untuk mengumpulkan uang bagi mereka yang memiliki fibrosis kistik.

Dia juga adalah peserta dari inisiatif Common Goal yang diprakarsai Juan Mata, di mana dia menyumbangkan satu persen dari gajinya untuk amal.

Mobil apa yang dimiliki Jurgen Klopp?

Tidak seperti rekan seprofesinya di lapangan, Klopp mengendarai Opel Insignia yang cukup sederhana (bernilai sekitar £18.000) dan bahkan muncul dalam iklan untuk mobil itu pada 2018.