Setelah manajemen klub memastikan posisi manajer Manchester United Michael Carrick, kini giliran kapten tim Bruno Fernandes.

Surat kabar Mirror menyebutkan bahwa Bruno Fernandes diperkirakan akan kembali ke skuat Manchester United pekan ini, melawan Chelsea, pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris, di mana Michael Carrick bersiap untuk menutup lembaran perselisihan di antara keduanya.

Playmaker asal Portugal itu sebelumnya dicoret dari skuat Manchester United saat menghadapi Bournemouth setelah pernyataannya usai laga melawan Como. Sejak saat itu, para pejabat klub, termasuk Omar Berrada dan Jason Wilcox, menggelar pembicaraan mengenai situasi Carrick dan memutuskan untuk memberinya lebih banyak waktu guna menghentikan kemerosotan di Old Trafford, dan tampaknya hal itu telah memperjelas posisi Fernandes sendiri.

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Menurut situs "The Athletic", suasana di sekitar Carrington tampaknya mengarah pada penutupan lembaran perselisihan, yang dapat memungkinkan Fernandes tampil dalam pertandingan pekan ini melawan Chelsea.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Dalam penjelasannya mengenai absennya Bruno Fernandes saat melawan Bournemouth, Carrick mengatakan: "Dia siap dan tersedia, tetapi kami memutuskan untuk memilih susunan pemain yang kami turunkan hari ini. Sayangnya, kami tidak mampu meraih hasil yang diinginkan".

Manchester United kalah 3-0 dari Bournemouth pada pekan kedelapan Liga Primer sehingga situasinya semakin sulit di klasemen, di mana mereka melorot ke peringkat ke-16 dengan torehan 7 poin yang dikumpulkan dari satu kemenangan dan 4 hasil imbang, sementara tim mengalami 3 kekalahan.

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