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Pujian besar untuk mantan rekan setim

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Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, memuji salah satu sosok paling menonjol di Manchester City menjelang laga yang dinanti antara kedua tim di Liga Champions, dengan menegaskan posisi istimewa yang dimilikinya, sebelum bentrokan kedua tim yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam.

Paris Saint-Germain akan bertandang ke markas Manchester City, Rabu besok, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua fase liga Liga Champions, pada laga berat di mana tim Prancis itu berupaya melanjutkan awal perjalanan Eropa mereka, sementara tuan rumah berharap bisa memperpanjang rangkaian kemenangan mereka.

Dembele berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan mengenai Gianluigi Donnarumma, kiper Manchester City saat ini yang sebelumnya pernah bermain dengan kostum Paris Saint-Germain, dengan mengatakan: "Hubungan saya dengannya luar biasa, kami terus berkomunikasi. Bagi saya, dia adalah kiper nomor satu di dunia."

Bintang Paris Saint-Germain itu menambahkan: "Dia luar biasa dan sahabat yang sangat baik, kiper menakjubkan yang mampu mengubah jalannya pertandingan apa pun."

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Pernyataan Dembele datang menjelang laga spesial bagi Donnarumma, yang pindah ke Manchester City pada 1 September 2025, setelah menghabiskan 4 tahun bersama Paris Saint-Germain, sebelum hubungannya dengan klub Prancis itu berakhir di tengah suasana yang sulit.

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Mengenai pertandingan yang dinanti tersebut, Dembele berkata: "Ini laga besar menghadapi tim yang sangat baik dengan pemain-pemain istimewa. Tidak akan mudah, tapi kami akan bersiap dengan baik untuk meraih tiga poin."

Bintang tim Prancis itu menjelaskan bahwa laga ini bukan penentu pada waktu seperti ini dalam satu musim, namun dia menegaskan keinginan timnya untuk meraih kemenangan di semua pertandingan.

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Dia juga menyinggung bahwa Paris Saint-Germain tidak berupaya mengirimkan pesan kepada para pesaing lainnya di Eropa melalui pertandingan ini, dengan menjelaskan bahwa musim masih panjang, dan bahwa timnya masih menanti laga-laga berat lainnya dalam beberapa pekan mendatang.

Dembele turut membahas rekan setimnya, Desire Doue, dengan memuji kemampuan dan potensinya, saat dia mengatakan: "Doue adalah salah satu pemain paling berbakat di dunia. Kami tahu kemampuannya mencetak gol dan menggiring bola, dia pemain yang menakjubkan dan punya karier besar di depannya, meski dia sudah mencetak gol di final Liga Champions. Dia akan punya masa depan yang hebat."

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