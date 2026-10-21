Joshua Kimmich, bintang Bayern Munich dan kapten tim nasional Jerman, menerima pukulan keluarga yang berat menjelang laga yang dinanti melawan Arsenal di Liga Champions Eropa, setelah ayahnya, Berthold, meninggal dunia pada usia 57 tahun akibat komplikasi serangan jantung mendadak, seperti yang diungkapkan surat kabar Jerman "Bild".

Pada hari Rabu, Bayern Munich mengumumkan absennya Kimmich dari laga melawan Arsenal yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena, akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dekatnya, tanpa mengungkap identitasnya, demi menghormati privasi pemain dan keluarganya.





Namun, surat kabar "Bild" menegaskan, mengutip sumber dari lingkaran dekat pemain, bahwa yang meninggal adalah ayahnya, Berthold, yang merupakan salah satu pendukung terbesarnya sepanjang karier sepak bolanya.

Ayah Kimmich: Pendukung utama dalam kariernya

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Berthold memainkan peran penting dalam membentuk karier putranya sejak kecil, karena ia selalu memberikan dukungan dan dorongan pada langkah-langkah awalnya di dunia sepak bola, serta rutin membawanya ke kota Stuttgart untuk menyaksikan pertandingan dan sesi latihan, meski keluarga harus menempuh jarak yang jauh.

Kimmich kemudian meniti jalannya melalui Stuttgart dan Leipzig, sebelum pindah ke Bayern Munich, hingga menjadi salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia, dan belakangan mengemban tugas sebagai kapten tim nasional Jerman.

Bayern mendukung pemainnya dalam cobaan beratnya

Bayern Munich menyampaikan pesan dukungan kepada pemainnya, dengan mengatakan dalam pernyataan resmi: "Seluruh klub Bayern Munich berdiri di samping Joshua Kimmich, dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam."

Kimmich sebelumnya absen dari sesi latihan terakhir tim pada hari Selasa karena alasan pribadi, sebelum klub memastikan mengeluarkannya dari daftar laga melawan Arsenal, yang dijalani tim Jerman itu dalam rangkaian kompetisi Liga Champions Eropa.

Bayern Munich meminta agar privasi pemain dan keluarganya dihormati selama masa sulit ini, di saat tim kehilangan salah satu elemen terpentingnya menjelang laga Eropa yang dinanti.