Para penggemar sepak bola dunia dan pecinta timnas Argentina tengah menantikan sebuah momen emosional dan luar biasa, yakni penampilan terakhir dalam perjalanan internasional sang legenda Lionel Messi.

Kapten La Albiceleste, yang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada akhir Agustus lalu, akan menjalani pertandingan terakhirnya dengan seragam Argentina pada 6 Oktober mendatang menghadapi timnas Benin di ibu kota Buenos Aires.

Laga ini akan menutup sebuah lembaran bersejarah, di mana peraih Ballon d'Or sebanyak 8 kali tersebut telah menjalani 203 pertandingan internasional dan mencetak 125 gol sejak debutnya pada tahun 2005, sehingga ia mendapatkan kesempatan untuk perpisahan terakhir di hadapan para pendukungnya dan di tanah airnya sendiri.

Dalam pernyataan pers yang diliputi keharuan, pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengakui sulitnya mengendalikan emosi pada malam yang luar biasa ini, dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Akan sangat sulit bagi kami untuk tidak menangis".

Scaloni menegaskan keinginannya yang penuh untuk memberikan sang kapten timnya kesempatan "berpamitan dengan cara yang ia sukai dan inginkan". Pelatih Tim Tango itu juga mengungkapkan campur tangan pribadinya dalam mengatur pertandingan penghormatan ini, di mana ia menjelaskan: "Saya telah menjalankan peran saya karena saya ingin hadir pada malam perpisahannya, dan karena saya tidak tahu apakah saya akan tetap berada di jabatan ini di masa depan atau tidak, maka kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keikutsertaannya dalam laga ini".

Di sisi lain, Scaloni, yang memegang kendali kepelatihan timnas sejak tahun 2018 dan kontraknya saat ini berakhir pada 31 Desember mendatang, menolak membahas rincian masa depan kepelatihannya, dengan menyingkirkan adanya perkembangan berarti dalam hal ini untuk saat ini. Namun, ia lebih jelas ketika menyinggung penghargaan Ballon d'Or yang dijadwalkan digelar pada 26 Oktober di ibu kota Inggris, London. Pada saat Messi memiliki peluang untuk meraih penghargaan individu kesembilan dalam sejarahnya, pelatih asal Argentina itu menentukan pilihannya dengan sangat jelas dengan mengatakan: "Jika ini soal menghargai pemain terbaik sepanjang masa, maka persoalannya sudah pasti".