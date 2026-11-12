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Manchester United mengumumkan pada Kamis hari ini kepergian Michael Carrick dari posisinya sebagai pelatih tim, menyusul awal musim yang mengecewakan dari Manchester United pada musim ini, seraya menegaskan tekad mereka untuk menunjuk pelatih permanen baru secepat mungkin, di tengah kabar mengenai kesepakatan dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino.

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Dalam pernyataan resmi, Manchester United menyatakan bahwa mereka telah sampai pada keputusan sulit mengenai perlunya melakukan perubahan di jajaran kepemimpinan teknis, menyusul tidak tercapainya hasil-hasil yang sejalan dengan ambisi klub.

Carrick kembali ke Manchester United pada Januari lalu, dan berhasil membawa tim ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris pada akhir musim 2025-2026, setelah meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan tersisa dalam kompetisi tersebut, sehingga mengumpulkan poin terbanyak di antara seluruh tim liga selama periode itu.

Namun, hasil tim menurun pada awal musim ini, di mana Manchester United sedang menjalani masa sulit, menempati peringkat kedelapan belas di Liga Primer Inggris, di bawah garis degradasi, serta berada di peringkat ketujuh belas dari 36 tim di Liga Champions Eropa, tanpa adanya indikasi jelas akan perbaikan hasil dalam beberapa pekan terakhir.

Semua hal ini mendorong manajemen klub untuk mengakhiri tugas pelatih asal Inggris tersebut, meski ia berhasil memperbaiki situasi tim selama paruh kedua musim lalu.

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Manchester United melepas Carrick dengan kata-kata penuh haru

Manchester United memastikan untuk memuji apa yang telah dipersembahkan Carrick selama masa baktinya bersama tim, menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda klub, baik sebagai mantan pemain maupun selama tugas kepelatihannya yang terakhir.

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Pernyataan klub berbunyi: "Michael adalah legenda di Manchester United, dan akan selalu demikian. Sebagaimana yang ia lakukan ketika masih menjadi pemain, ia menunjukkan tingkat dedikasi dan profesionalisme tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub."

Pernyataan itu menambahkan: "Kepemimpinan dan pencapaiannya selama musim lalu akan senantiasa dihargai dan dibanggakan."

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Manchester United menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa manajemen sedang berupaya menunjuk pengganti permanen Carrick secepat mungkin, tanpa mengungkapkan identitas pelatih yang dinantikan.

Langkah menuju perubahan staf teknis ini muncul setelah pertemuan yang digelar oleh Omar Berrada, Chief Executive Manchester United, dan Jason Wilcox, Direktur Olahraga, dengan Jim Ratcliffe, pemilik saham klub, di kota Monako pada hari Rabu, untuk mengevaluasi awal musim tim yang tersendat.

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Pochettino kian dekat

Sejumlah laporan media mengaitkan klub dengan perekrutan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat, untuk menggantikan Carrick di Old Trafford.

Menurut laporan tersebut, Manchester United telah mencapai kesepakatan awal dengan Pochettino untuk mengemban jabatan Direktur Teknik, sementara sejumlah detail masih dalam pembahasan antara kedua belah pihak.

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Pelatih asal Argentina itu terikat kontrak dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat hingga pertengahan tahun 2030, dan kontraknya memuat klausul penalti senilai sekitar 7 juta pound sterling, setara dengan hampir 9 juta euro, yang harus dinegosiasikan oleh klub Inggris itu dengan Federasi Amerika.

Manchester United juga berupaya mencapai kesepakatan dengan Pochettino mengenai anggota staf teknis pendampingnya, di saat negosiasi dengan Federasi Amerika diperkirakan dipercepat dalam dua puluh empat jam ke depan.

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Meski manajemen United berkeinginan agar pelatih asal Argentina itu tiba di Old Trafford secepat mungkin, mereka menyadari keterikatannya dengan tugas saat ini bersama timnas Amerika, yang tengah bersiap menjalani dua pertandingan melawan Haiti selama jeda internasional yang sedang berlangsung.

Prediksi mengarah pada kemungkinan Pochettino menangani Manchester United sebelum menghadapi Liverpool di Stadion Anfield pada 22 November, setelah mayoritas pemain tim kembali ke klub menjelang Kamis mendatang.