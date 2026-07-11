Scaloni: Sayangnya, Spanyol atau Prancis akan kalah di final Piala Dunia

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menegaskan bahwa pertandingan melawan Spanyol dan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 merupakan final dini turnamen tersebut.

Pelatih Argentina tersebut mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Menggunakan susunan pemain yang sama? Saya sudah melakukannya beberapa kali sebelumnya, dan bukan tidak mungkin hal itu terulang lagi sehingga saya akan menurunkan susunan pemain inti yang sama. Meskipun pertandingan terakhir berlangsung sangat seru, tim ini menunjukkan hal-hal positif dalam permainan dan saya menyukai penampilannya.”

Mengenai pernyataan Lamine Yamal yang menggambarkan pertandingan melawan Prancis dan Spanyol sebagai final dini, Scaloni berkomentar: “Spanyol dan Prancis tentu saja adalah dua tim besar, dan Lamine Yamal benar dalam menggambarkannya; ini adalah pertandingan yang setara dengan final dini. Sayangnya, hanya satu tim dari keduanya yang akan lolos ke babak berikutnya.”

Scaloni juga mengenang gelar juara Copa América 2021 yang diraih timnya lima tahun lalu, yang ia gambarkan sebagai titik balik positif yang besar, dengan mengatakan: “Sejak saat itu terjadi perubahan yang jelas dan nyata ke arah yang menguntungkan kami, dan kemenangan di final tersebut memberikan dorongan moral dan psikologis yang luar biasa bagi generasi ini. Saya ingat bahwa gelar juara itu menjadi pelepas penat bagi semua orang, terutama bagi para pemain muda yang telah berulang kali berusaha di kesempatan-kesempatan sebelumnya, Itu adalah hal yang luar biasa dan penuh emosi yang mendalam mengingat situasi pandemi Covid-19 saat itu, dan itu sungguh luar biasa.”

Mengenai perubahan dan rotasi yang dilakukannya dalam susunan tim, pelatih kepala menjelaskan, “Perubahan yang kami lakukan dilakukan karena kami melihat bahwa tim ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Kini, dengan kehadiran Leandro Paredes, tim kami mengalami peningkatan dalam perputaran bola dan penguasaan bola, serta kami menjadi lebih sering berada di wilayah lawan, dan kami telah melakukan beberapa penyesuaian karena menghadapi beberapa kesulitan. Pada awal pemusatan latihan, situasinya tampak lebih suram akibat beberapa hal yang mungkin tidak terbayangkan oleh sebagian orang, dan hari ini saya bisa mengatakan bahwa kami telah melewati masa itu dan kini kami terus bersaing dengan kuat.”

Scaloni berbicara tentang lawan berikutnya, tim nasional Swiss, sambil menegaskan rasa hormatnya yang penuh kepada mereka, dengan mengatakan: “Tidak ada lawan yang sama dengan yang lain, dan tidak ada lawan yang mudah; kami menyadari hal itu dengan baik dan memperhitungkannya. Bagi saya, Swiss adalah tim yang sangat bagus dan mampu bersaing dengan tim-tim terbaik; mereka selalu tampil kuat dan memiliki tradisi panjang di Piala Dunia, serta memiliki pemain-pemain berpengalaman yang unggul dalam kekuatan fisik, Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami menghormati mereka seperti halnya semua lawan, terutama karena tim nasional Kolombia telah menunjukkan performa luar biasa dan semua orang mengira mereka akan berada di babak ini bersama kami, namun Swiss berhasil mengungguli dan mengeliminasi mereka.”

Mengenai warisan yang ingin ia tinggalkan bersama timnas Argentina, Scaloni mengatakan: “Saya ingin tim ini dikenang sebagai sebuah tim yang tidak pernah puas dengan hal-hal kecil dan tidak pernah menyerah, serta agar publik Argentina melihat tim ini seperti itu, karena bagi kami, tim nasional mewakili gairah, dan membuktikan kepada semua orang bahwa Anda bermain dengan semangat yang sama seperti saat Anda masih anak-anak berusia tujuh tahun yang bermain di jalanan, dan inilah warisan yang menurut saya akan ditinggalkan oleh tim ini.”