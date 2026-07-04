Scaloni menjelang laga melawan Mesir: Mereka bilang kami berada di bagian undian yang lebih mudah!

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, membela penampilan timnya setelah kemenangan sulit 3-2 atas Cape Verde pada babak perpanjangan waktu di babak 32 besar Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa "La Albiceleste" baru saja menghadapi pertandingan sulit pertama yang sesungguhnya di turnamen ini.

Dalam konferensi pers yang diadakan setelah pertandingan di Stadion Hard Rock, Miami, Scaloni menanggapi para pengkritik undian tersebut dengan mengatakan: “Ingatkah kalian ketika mereka mengatakan kepada saya bahwa kami berada di bagian undian yang lebih mudah?.. Saya harap mereka menyadari bahwa tidak ada lawan yang mudah. Saya mengucapkan selamat kepada tim nasional Cape Verde; kami tahu mereka adalah tim yang kuat dan tangguh, kami mengalami kesulitan besar.”

Ia menambahkan: “Saya rasa kami pantas menang, tapi itu tidak menafikan fakta bahwa lawan kami bermain bagus. Saya ingin menyoroti sisi positifnya: tim ini tidak pernah menyerah. Saya ingat perpanjangan waktu di Qatar; tim terus menyerang, mereka mengakhiri pertandingan dalam kondisi kelelahan, tapi itu hal yang baik.”

Mengenai kelelahan yang terlihat pada para pemainnya, Scaloni menjelaskan: “Sejak menit-menit awal perpanjangan waktu hingga peluit akhir, tim dalam kondisi baik. Kami memang merasakan sedikit sesak napas, tetapi ketika bermain dengan penuh semangat demi tim nasional, hal itulah yang mengimbangi sesak napas dan kekurangan oksigen. Hari ini, tim menunjukkan karakter yang kuat.”

Mengenai momen kritis saat Argentina kebobolan gol penyama kedudukan kedua (2-2), sang pelatih mengakui: “Gol menakjubkan yang mereka cetak sungguh luar biasa. Karena sifat saya yang skeptis, saya berpikir: ‘Inilah akhirnya, kami tidak bermain bagus.’ Saya terlihat lebih tenang daripada yang sebenarnya.”

Scaloni memuji kemampuan timnya dalam menahan tekanan, seraya berkata: “Hal terbaik yang membedakan tim ini adalah kemampuannya menahan pukulan dan terus menyerang. Tim ini telah berjuang sekuat tenaga dan memikul tanggung jawab dalam pertandingan ini.”

Ia menutupnya dengan filosofi mendalam tentang identitas Argentina: “Apa artinya menjadi orang Argentina? Inilah dia, dengan segala kebaikan dan keburukannya, penderitaan, dan ketidakmauan untuk menyerah demi sepak bola. Tim ini tidak mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab, karena tidak mungkin selalu bermain dengan baik.”