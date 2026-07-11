Scaloni: Banyak orang yang berharap Argentina kalah... dan wasit tidak memihak kami saat melawan Mesir

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menegaskan bahwa banyak orang yang ingin para penari tango itu kalah dalam Piala Dunia 2026.

Scaloni mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Swiss: "Tim nasional Spanyol pantas menang, tetapi mereka juga mengalami kesulitan, dan saya rasa Prancis telah menunjukkan dominasinya serta membuktikan bahwa mereka memiliki level permainan yang sangat tinggi. Dari sisi kami, kami sedang dalam performa yang baik terlepas dari apa yang terjadi dalam pertandingan melawan Cape Verde, dan ada keunggulan jelas bagi kami dibandingkan Piala Dunia di Qatar, yaitu tim ini kini memiliki pengalaman menjuarai Piala Dunia di kantongnya, dan itu merupakan tanda jelas bahwa para pemain tidak merasa terbebani oleh tanggung jawab atau tekanan.”

Pelatih kepala itu pun memuji kapten tim, Lionel Messi, sambil menekankan kemampuan luar biasanya, dengan mengatakan: “Leo selalu berlari dengan cara yang hampir sama dalam pertandingan; ini bukan soal dia berlari lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi dia kini jauh lebih tajam, dan saya yakin tim sangat membantunya. Namun, dari segi fisik, dia telah menjalani program persiapan yang luar biasa yang memberinya hasil yang diinginkan,”

Ia menambahkan: “Sangat jelas bahwa Messi memberikan segalanya, dan ketika ia merasa bisa mengancam gawang lawan, ia berubah menjadi mesin. Hal ini tidak mengejutkan saya, tetapi mungkin mengejutkan orang-orang yang tidak mengenalnya. Selama ia memiliki keinginan dan motivasi, ia akan tetap menjadi pemain terbaik, dan kami yang mengenalnya serta melihatnya berlatih setiap hari menyadari seberapa besar kemampuannya. Melihat apa yang dilakukannya saat berusia 23 tahun di bawah asuhan Guardiola di Barcelona adalah hal yang sulit dijelaskan dan diartikan, dan saya yakin dia akan tetap yang terbaik selama dia menginginkannya.”

Scaloni kembali membahas tim nasional Spanyol, dengan mengatakan: “Penampilan Spanyol terus membaik dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan mereka menampilkan permainan yang bagus melawan Belgia. Meskipun kondisi saat ini tidak menguntungkan mereka—karena lapangan yang kering yang menghambat kecepatan bola serta suhu udara yang tinggi saat pertandingan digelar tepat pukul dua siang—mereka tetap mempertahankan identitas dan gaya permainan mereka, dan kini mereka akan menghadapi ujian yang sesungguhnya dan berat yang akan menempatkan kedua tim pada posisi yang semestinya. Spanyol adalah tim yang menakutkan dan mengerikan, dan tidak perlu saya yang menegaskan hal itu.”

Pelatih asal Argentina itu juga menyinggung pertandingan melawan timnas Mesir sebelumnya, yang ia gambarkan sebagai pengalaman unik, dengan mengatakan: “Saya tidak tahu di mana saya harus menempatkan pertandingan itu, karena tidak perlu menang untuk merasakan suasana seperti itu, dan setiap orang yang saya ajak bicara merasakan hal yang sama, yaitu emosi dan perasaan yang meluap-luap yang tak terlukiskan. Kita semua tahu bahwa Piala Dunia ini tampaknya akan menjadi yang terakhir bagi Leo Messi, dan itu sungguh luar biasa.”

Mengenai fluktuasi performa tim dan penurunan di beberapa periode, Scaloni menjelaskan pandangannya terhadap situasi tersebut, dengan mengatakan: “Saya rasa tim ini berjalan dengan sangat baik terlepas dari beberapa detail teknis kecil. Kami menciptakan peluang dan membangun permainan, dan wajar jika kami menghadapi kesulitan yang semakin besar, terutama karena lawan sedang menjalani pertandingan seumur hidup mereka, yang membuat tantangan bagi kami semakin berat. Tidak mungkin selalu bermain dengan kualitas tinggi seperti yang kami tunjukkan di Qatar; sangat sulit untuk terus bermain dengan cara seperti itu.”

Scaloni menanggapi dengan tegas laporan-laporan yang menyebutkan adanya perlakuan istimewa dari wasit, dengan mengatakan: “Sejak tahun 1986 mereka terus mengklaim bahwa wasit memihak kami, dan pembicaraan ini bukanlah hal baru. Argentina adalah salah satu tim yang selalu menghadirkan semangat dalam turnamen ini, dan ya, banyak orang yang tidak ingin Argentina memenangkan gelar ini dan itu wajar. Mungkin jumlah mereka yang tidak menginginkan kemenangan kami jauh lebih banyak, tetapi para pemain kami memanfaatkan hal ini sebagai bentuk perlawanan positif dan semangat juang.”

Dia melanjutkan: “Saya tegaskan bahwa dengan adanya teknologi video, sangat sulit untuk mendapatkan bantuan wasit. Sebagai contoh, Lisandro Martínez diinjak kakinya dan penguasaan bola tidak berubah, namun golnya tetap dianulir. Dengan maraknya media sosial, segala sesuatu dibesar-besarkan, tetapi tidak ada keberpihakan atau perlakuan istimewa, dan saat ini mustahil bagi wasit untuk memihak pihak mana pun.”

Scaloni mengakhiri pembicaraannya dengan mengomentari kemajuannya dalam mendekati rekor sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, dengan mengatakan: “Saya tidak mengetahui angka tersebut, saya hanya tahu bahwa saya memiliki tujuh kemenangan, dan saya menduga Carlos Bilardo berada di posisi kedua. Kenyataan perbandingan ini membuat saya merasa tidak nyaman. Jika kami meraih kemenangan, itu berarti kami terus maju, dan hal ini merupakan kebanggaan besar bagi saya untuk tetap berada di posisi ini.”