Dalam wawancara dengan France Football, salah satu penyelenggara pemilihan Ballon d'Or, Kane yang berusia 33 tahun berbicara terbuka tentang sulitnya masa-masa awalnya di Tottenham Hotspur. "Selama masa peminjaman, saya sempat ragu," aku Kane. Pada 2004, ia pindah dari akademi FC Watford ke Spurs. Enam tahun kemudian, ia masuk skuad senior. Namun, terobosan yang diharapkan tak kunjung datang. Penyerang itu justru beberapa kali dipinjamkan dalam tiga tahun berikutnya, masing-masing ke Leyton Orient, Millwall, Norwich City, dan Leicester City.

Pada 2013, Kane akhirnya kembali ke London Utara. Meski Tottenham kembali mempertimbangkan opsi peminjaman, sang striker kali ini bertekad membuktikan diri dan menolak kepindahan lain. "Saya merasa saat yang tepat telah tiba untuk mengambil langkah berikutnya," kenangnya. Pada saat yang sama, ia sadar betapa besar pertaruhannya: "Jika saat itu saya gagal membuktikan diri, saya takut akan terus dipinjamkan dan akhirnya dijual."

Kapan Harry Kane menjalani debutnya untuk Tottenham Hotspur?

Kane akhirnya mendapat kesempatan di bawah pelatih Tim Sherwood, yang mengambil alih Tottenham pada awal 2014. Kesempatan itu langsung dimanfaatkannya: Ia mencetak gol melawan AFC Sunderland dalam pertandingan Premier League pertamanya di bawah Sherwood. Gol itu menjadi titik balik. "Saya tahu saya telah memanfaatkan kesempatan itu," kenang kapten tim nasional Inggris tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menjelma menjadi legenda klub. Secara keseluruhan, Kane mencetak 280 gol dan menyumbang 63 assist dalam 435 pertandingan resmi untuk Tottenham.

Meski begitu, ia tak pernah meraih gelar juara di London. Penantian itu baru berakhir setelah kepindahannya ke Bayern Munich pada musim panas 2023, dengan biaya transfer sekitar 95 juta euro yang dibayarkan klub asal Munich tersebut. Bersama Bayern, Kane sejak itu dua kali menjuarai liga Jerman, sekali memenangi DFB-Pokal, dan dua kali meraih Supercup. Kini ia meraih pencapaian individu terbesarnya sejauh ini lewat Ballon d'Or. Penentu keberhasilan itu adalah penampilan luar biasanya pada musim 2025/26, ketika ia mencetak 61 gol dalam pertandingan resmi untuk klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Pada Senin, ia menerima penghargaan sebagai pesepakbola terbaik dunia di London.

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Kane juga menegaskan betapa berartinya penghargaan itu baginya: "Kita hidup pada masa ketika penghargaan seperti ini penting bagi orang-orang dan memengaruhi pandangan mereka terhadap kualitas seorang pemain. Tak seorang pun akan bisa mengambil momen atau musim ini dari saya. Saya pikir, dengan gelar seperti ini, seseorang mendapatkan rasa hormat dari orang lain dan para penggemar. Itu sudah pasti."

Kane juga tampil pada level serupa musim ini. Setelah dua belas pertandingan resmi, ia sudah mencatatkan sepuluh gol dan tujuh assist. Pada Sabtu, ia akan mendapat kesempatan berikutnya untuk mencetak gol dan menyumbang assist dalam laga klasik Bundesliga melawan Borussia Dortmund (pukul 18.30).