Sepanjang pertandingan, bek kiri FCM itu beberapa kali berhadapan dengan penyerang sayap kanan Olise. Ia memang tak mampu menghentikan penampilan gemilang lain dari pemain istimewa itu (dua gol, satu assist), tetapi pemain berusia 29 tahun tersebut sempat mempermalukan pemain yang menempati peringkat kesembilan dalam pemilihan pemain terbaik dunia tahun ini.

Nollenberger berhasil mengolongi superstar Bayern München itu dan ditanya soal momen tersebut dalam wawancara dengan ARD setelah pertandingan. "Rasanya saya harus membingkai momen itu," akunya, tetapi ia juga menegaskan: "Itu sedikit beruntung, tapi tetap saya nikmati. Namun, pada akhirnya itu juga tidak ada gunanya bagi saya."

Klub divisi dua itu bangkit dengan mengesankan berkat gol indah Mateusz Zukowski (15') setelah lebih dulu dikejutkan oleh Olise (10'). Mereka pun mampu mengimbangi tuan rumah yang dominan hingga jeda. Meski demikian, mereka memasuki turun minum dalam keadaan tertinggal tipis karena Baris Atik hanya membentur tiang gawang (45+2') setelah gol Ismael Saibari membawa Bayern unggul (21').

Dalam 45 menit berikutnya, Magdeburg merasakan gempuran bertubi-tubi di Allianz Arena. Pada akhirnya, FC Bayern menang 6-1 secara layak, hasil yang juga membuat Nollenberger sangat terkesan.

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"Benar-benar seperti mesin," ujar mantan pemain tim cadangan Bayern (dari 2018 hingga 2020) itu, kagum pada tekanan dan hasrat mencetak gol Bayern selepas jeda. "Sampai turun minum, kami membuat pertandingan tetap sengit dengan skor 2-1. Saat itu kami masih punya peluang untuk mengejar. Lalu datang penalti yang mengubah skor menjadi 3-1 dan mereka sama sekali tidak berhenti. Mereka tidak berhenti. Pada akhirnya, Anda tidak bisa menghalau semuanya."

Meski demikian, ia mengaku "senang" bisa memberikan perlawanan kepada Bayern selama mungkin. "Hasilnya memang tidak ketat, tetapi hal seperti itu bisa terjadi saat melawan mereka." Bagi dirinya yang lahir di Bavaria, pertandingan itu terasa "seperti dalam film": "Sungguh indah dan terasa tidak nyata. Segala hal di seputar pertandingan sangat menyenangkan."

Suporter Magdeburg yang datang mendampingi tim turut menciptakan atmosfer pertandingan piala yang meriah dan berkesan. Sedikitnya 10.000 suporter disebut datang ke Allianz Arena di München pada Rabu malam. Menurut Bild, jumlahnya bahkan mungkin mencapai 13.000.

Terakhir kali jumlah suporter tamu sebesar itu hadir di Allianz Arena dalam pertandingan domestik adalah saat TSV 1860 München menjamu VfB Stuttgart pada musim semi 2017. Kala itu, Stuttgart datang ke München bersama 15.000 suporter.

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