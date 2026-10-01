Hal itu mendorong penggemar setia DFB, Steven Pawlowicz, untuk melawannya dengan seruan "Adeyemi" versinya sendiri. Dukungannya untuk bintang Barcelona itu terdengar jelas melalui mikrofon pinggir lapangan milik ARD.

Setelah pertandingan, Pawlowicz pertama-tama menyoroti insiden tersebut dalam sebuah unggahan Instagram. Setelah itu, pria 32 tahun tersebut memaparkan latar belakang teriakannya kepada Bild dan Frankenpost: "Pada menit pertama, dari baris ketiga di belakang kami terdengar caci maki kasar yang diarahkan kepada para pemain Jerman, awalnya terutama kepada pemain Bayern. Hinaan yang kemudian berubah hingga juga mengarah ke penampilan," kata Pawlowicz.

Skandal di tribune: bukan hanya bintang DFB, suporter juga dihina

Namun tampaknya tidak berhenti pada serangan verbal terhadap para pemain tim nasional. Penonton lain juga disebut dihina habis-habisan dan bahkan diancam dengan kekerasan. "Penonton lain juga dihina dengan kasar dan bahkan diancam dengan kekerasan lewat seruan seperti 'Sini kalau berani!' atau 'Maumu sebenarnya apa?'. Kami langsung memberi tahu petugas keamanan. Tapi tidak ada reaksi, hanya angkat bahu."

Pawlowicz kemudian memutuskan untuk melawan hinaan itu dengan seruan-seruan positif. "Setiap kali mereka meneriakkan sesuatu yang menjijikkan, saya meneriakkan sesuatu yang positif, tetapi lebih keras," jelasnya. Ia tidak menyangka teriakannya akan masuk ke mikrofon TV: "Saya sama sekali tidak tahu kalau saya terdengar. Di stadion bahkan tidak ada sinyal. Suporter Yunani juga sangat berisik, jadi saya benar-benar heran saya bisa terdengar sejelas itu."

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Bagi Pawlowicz, situasi itu tidak biasa. "Hal seperti ini belum pernah saya alami di pertandingan tim nasional. Pertandingan Jerman sebenarnya sangat santai, tidak bisa dibandingkan dengan laga-laga di Bundesliga. Atmosfernya sangat damai, entah melawan Italia atau Finlandia. Tapi orang-orang rusuh selalu ada."

Secara olahraga, kekalahan itu juga menambah tekanan kepada tim Jerman. Kekalahan 0-1 dari Yunani itu sekaligus menjadi kekalahan pertama pada era Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional. Dengan demikian, Klopp masih harus menunggu kemenangan pertamanya setelah debutnya berakhir 1-1. Pada Kamis, ia akan mendapat peluang berikutnya saat menghadapi Serbia.