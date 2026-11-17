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Menurut Didi Hamann, penampilan apik Florian Wirtz bersama timnas Jerman tidak boleh dinilai berlebihan.

Meski gelandang Liverpool FC itu kembali tampil impresif di bawah pelatih timnas Jürgen Klopp saat Jerman menang telak 5-0 atas Belanda, mantan pemain itu tidak yakin Wirtz bisa membawa performa tersebut ke Anfield Road.

"Beberapa pertandingan bagus yang ia mainkan bersama Liverpool terjadi di Liga Champions, tempat permainan tidak sekeras, tidak secepat, dan tidak seagresif di Liga Primer," kata Hammann kepada RTL/Sky. Ia menegaskan: "Karena itu, saya akan berhati-hati." Ketika ditanya lebih lanjut, pengamat sepakbola televisi itu menambahkan: "Pertandingan internasional juga, dalam tanda kutip, dimainkan dengan tempo yang sedikit lebih santai."

Karena itu, Hamann ragu Wirtz bisa mempertahankan performa apiknya di Liverpool setelah jeda internasional. "Saya tidak tahu apakah ini akan mengubah sesuatu ketika ia kembali ke Liverpool, karena selama 17 atau 18 bulan terakhir, keadaannya tidak membaik. Saya tidak tahu apakah pertandingan bersama timnas Jerman akan berdampak sebesar itu pada performanya di Liverpool," katanya.

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Wirtz mencetak dua gol ke gawang Belanda dan berperan besar dalam keberhasilan timnas Jerman melaju ke perempat-final Nations League. Mantan pemain Leverkusen itu juga mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Serbia beberapa hari sebelumnya. Dalam kemenangan 2-0 pada pertemuan pertama awal Oktober, ia pun terlibat langsung dalam kedua gol Jerman.

Getty Images

Florian Wirtz kabarnya punya hubungan dekat dengan Jürgen Klopp

Di Liverpool, Wirtz justru kerap mendapat kritik tajam, termasuk dari Hamann , karena ia belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi sejak kepindahannya dengan biaya besar ke klub bersejarah Inggris itu pada musim panas 2025. Dalam 12 pertandingan musim ini, ia mencatatkan dua gol dan lima assist. Namun, berbeda dengan musim pertamanya, pemain berusia 23 tahun itu menjadi pilihan utama di bawah pelatih Andoni Iraola, yang menggantikan Arne Slot pada musim panas.

Sementara itu, Wirtz kabarnya memiliki hubungan dekat dengan Klopp . Menurut surat kabar Bild, pelatih timnas itu bahkan menghubunginya secara pribadi setelah setiap pertandingan The Reds. "Saya bahkan sudah mendengar dari Liverpool: Ia lebih sering berbicara dengannya ketimbang pelatih di sana. Itu menunjukkan betapa pentingnya pemain ini bagi sistemnya," ujar kepala divisi sepakbola Christian Falk baru-baru ini.