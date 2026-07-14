Saudara-saudara yang menjadi musuh... Bintang Prancis itu membuat Javi ketakutan

Pertandingan antara Spanyol dan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk memperebutkan tiket ke final, tetapi juga akan menjadi pertemuan istimewa antara dua sahabat karib di dunia sepak bola.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkapkan bahwa Javi, gelandang Barcelona, menganggap temannya Ousmane Dembélé sebagai kekhawatiran utamanya menjelang pertandingan ini, bukan hanya karena Ousmane Dembélé merupakan salah satu bintang utama timnas Prancis, tetapi juga karena Gavi mengetahui betapa berbahayanya Dembélé lebih dari pemain mana pun, setelah bertahun-tahun mereka bersama di ruang ganti Barcelona, di mana terjalin persahabatan erat yang membuat mereka seperti saudara kandung.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Dembélé melihat Gavi sebagai sosok yang membuatnya merasa nyaman, karena mereka sering berbagi banyak momen baik di dalam maupun di luar lapangan, mulai dari sesi bermain video game hingga detail kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat gelandang asal Spanyol tersebut benar-benar menyadari betapa berbahayanya pemain sayap Prancis itu ketika sedang dalam performa terbaiknya.

Surat kabar tersebut berpendapat bahwa hal yang paling mengkhawatirkan Gavi adalah ketidakmungkinan memprediksi pergerakan Dembélé, karena ia memiliki kemampuan langka untuk menggunakan kedua kakinya dengan efisiensi yang sama, ditambah kecepatan tinggi dan kebebasan geraknya di lapangan—sifat-sifat yang menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam perjalanan Prancis menuju semifinal.

Surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa Luis Enrique adalah sosok yang paling berjasa dalam transformasi ini, setelah memindahkan Dembélé ke posisi penyerang bayangan dan memberinya kebebasan bergerak yang lebih besar, sehingga ia menjadi lebih tajam di depan gawang, hal ini dibuktikan oleh statistiknya di turnamen ini, di mana ia mencetak lima gol dan menciptakan dua assist meskipun jumlah tembakannya yang mengarah ke gawang tidak lebih dari tujuh kali.

"Mundo Deportivo" menegaskan bahwa perkembangan Dembélé tidak hanya terbatas pada aspek menyerang, tetapi ia juga menjadi salah satu pemain kunci dalam tekanan pertahanan timnas Prancis, setelah melakukan 184 aksi tekanan pertahanan, dan hanya Michael Olise yang mengunggulinya, serta merebut bola sebanyak 19 kali, sebuah perkembangan signifikan yang dikaitkan surat kabar tersebut dengan filosofi Luis Enrique, yang meyakinkan sang pemain bahwa komitmen dan kerja sama tim adalah jalan menuju puncak sepak bola.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa perjalanan transformasi Dembélé telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya, ketika Lionel Messi menasihatinya saat mereka masih di Barcelona untuk mengubah gaya hidupnya, dengan menjaga pola makan yang sehat, menghindari begadang berjam-jam untuk bermain video game, serta memperhatikan pemulihan dan istirahat—nasihat-nasihat yang berkontribusi mengubah kariernya.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Gavi sangat menyadari seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh sahabat karibnya itu, dan oleh karena itu, harapan utamanya dalam pertandingan malam ini adalah mencegah “saudaranya” itu mencapai final Piala Dunia, dalam salah satu kisah kemanusiaan paling menarik menjelang pertandingan puncak yang dinantikan antara Spanyol dan Prancis.

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