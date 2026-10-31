Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, bukanlah salah satu kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or 2026, yang akhirnya dimenangi oleh penyerang Inggris Harry Kane.

Hal itu disebabkan oleh musim yang mengecewakan di level kolektif yang dilalui Vinicius bersama Real Madrid dan timnas Brasil di Piala Dunia, ditambah dengan menurunnya angka statistik pemain ini secara signifikan di level individu.

Vinicius Junior berada di peringkat ke-17 dalam klasemen akhir Ballon d'Or tahun ini.

Meskipun ada 100 jurnalis yang ikut memberikan suara dalam Ballon d'Or, Vinicius hanya muncul dalam pilihan 8 jurnalis saja, di antaranya perwakilan Yordania yang menempatkannya di peringkat ke-10.

Suara lengkap yang diperoleh bintang Real Madrid ini adalah sebagai berikut: Mali (peringkat kelima) - Tanjung Verde (ketujuh) - Paraguay (ketujuh) - Brasil (kedelapan) - Guinea (kedelapan) - Kosovo (kedelapan) - Jamaika (kesepuluh) - Yordania (kesepuluh).