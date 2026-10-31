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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Satu-satunya negara Arab yang bertaruh pada Vinicius dalam perburuan Ballon d'Or

Vinicius Junior
Real Madrid
Jordan
LaLiga
World Cup
Brasil
Spanyol
Yordania

Musim yang mengecewakan bagi bintang Brasil

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, bukanlah salah satu kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or 2026, yang akhirnya dimenangi oleh penyerang Inggris Harry Kane.

Hal itu disebabkan oleh musim yang mengecewakan di level kolektif yang dilalui Vinicius bersama Real Madrid dan timnas Brasil di Piala Dunia, ditambah dengan menurunnya angka statistik pemain ini secara signifikan di level individu.

Vinicius Junior berada di peringkat ke-17 dalam klasemen akhir Ballon d'Or tahun ini.

Meskipun ada 100 jurnalis yang ikut memberikan suara dalam Ballon d'Or, Vinicius hanya muncul dalam pilihan 8 jurnalis saja, di antaranya perwakilan Yordania yang menempatkannya di peringkat ke-10.

Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

JOR

JOR

Friendlies

17 Nov 2026

AUS

AUS

Suara lengkap yang diperoleh bintang Real Madrid ini adalah sebagai berikut: Mali (peringkat kelima) - Tanjung Verde (ketujuh) - Paraguay (ketujuh) - Brasil (kedelapan) - Guinea (kedelapan) - Kosovo (kedelapan) - Jamaika (kesepuluh) - Yordania (kesepuluh).

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