Satu pemain Arab.. Anda tak akan percaya: Dua bintang Spanyol tersingkir dari susunan pemain terbaik!

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) memicu gelombang kritik tajam di Spanyol setelah mengeluarkan duet bek tengah Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi dari daftar pemungutan suara untuk skuad terbaik di Piala Dunia 2026, meski keduanya berperan sentral dalam membawa timnas Spanyol meraih gelar kedua sepanjang sejarahnya di Stadion MetLife, New Jersey.

Federasi Internasional itu, melalui situs resminya, mengungkap daftar kandidat untuk pemungutan suara publik terkait skuad terbaik turnamen, yang sama sekali tidak menyertakan nama Laporte dan Cubarsi, dalam sebuah keputusan yang disebut "tidak logis dan kontradiktif", terlebih karena duet tersebut memimpin lini pertahanan terkuat di turnamen setelah timnas Spanyol hanya kebobolan satu gol sepanjang kompetisi.

Tersingkirnya Cubarsi, pemain Barcelona yang terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen, terasa sangat mengejutkan, sebab bagaimana mungkin ia diberi penghargaan individu bergengsi lalu dikeluarkan dari daftar skuad terbaik? Itu adalah kontradiksi nyata yang menuai kekecewaan luas di kalangan Spanyol.

Sebagai ganti duet Spanyol tersebut, di lini pertahanan FIFA memilih Marc Cucurella dan Pedro Porro dari Spanyol, bersama Lisandro Martinez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Cristian Romero, dan Dayot Upamecano.

Di posisi penjaga gawang, daftar itu memuat Unai Simon kiper Spanyol, bersama Fofana, Emiliano Martinez, Jordan Pickford, dan Bart Verbruggen.

Adapun lini tengah dan sayap menyaksikan kehadiran Spanyol melalui Rodri dan Lamine Yamal, bersama Jude Bellingham, Olise, Vinicius Junior, Enzo Fernandez, Ousmane Dembele, Luka Modric, dan Sibari.

Di lini serang, muncul pemain Spanyol Nico Williams, bersama Kylian Mbappe, Quinones, Harry Kane, Erling Haaland, dan Lionel Messi.

Absennya nama-nama yang memicu kontroversi ini tidak terbatas hanya pada Laporte dan Cubarsi, tetapi meluas hingga mencakup dua bintang Spanyol lainnya yang tampil luar biasa di turnamen, yaitu Dani Olmo dan Mikel Merino, yang memunculkan tanda tanya seputar kriteria seleksi yang diterapkan Federasi Internasional.

Perlu diingat bahwa timnas Spanyol mencatatkan pencapaian defensif bersejarah di turnamen dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang 7 pertandingan, sebuah rekor yang mencerminkan soliditas lini belakang yang dipimpin Laporte dan Cubarsi dengan efisiensi tinggi.