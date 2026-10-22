Satu Langkah Lagi, Kane Dekati Rekor Legendaris Cristiano Ronaldo

Bintang Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, terus mengukir sejarah di Liga Champions Eropa setelah mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam hasil imbang (2-2) melawan Arsenal, Rabu kemarin, di Stadion Allianz Arena, Munich.

Kane mencetak gol untuk pertandingan kesepuluh secara beruntun di kompetisi kontinental tersebut, menjadikannya pemain kedua yang meraih pencapaian ini, di belakang legenda Portugal Cristiano Ronaldo.

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Berdasarkan statistik Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", Ronaldo menjadi satu-satunya pemegang rekor setelah mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun di Liga Champions Eropa, selama periode antara tahun 2017 dan 2018, dengan seragam Real Madrid.

Kane sebelumnya telah menyamai pencapaian pemain Belanda Ruud van Nistelrooy dan pemain Polandia Robert Lewandowski, setelah mencetak gol dalam 9 pertandingan beruntun, sebelum menambah koleksinya menjadi 10 pertandingan lewat golnya ke gawang Arsenal.

Penyerang Bayern itu akan mendapatkan kesempatan untuk menyamai rekor Ronaldo saat menghadapi tuan rumah Atletico Madrid pada laga berikutnya di Liga Champions Eropa, pada 3 November, di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" di ibu kota Spanyol.

Kane berbagi puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions Eropa musim ini dengan koleksi 4 gol, bersama sejumlah pemain lain, yang paling menonjol adalah bintang Manchester City, Erling Haaland.

Tim asal Bavaria itu sebelumnya menghancurkan Bodo/Glimt asal Norwegia (5-0) pada laga pertama Liga Champions Eropa, sebelum bermain imbang dengan Viking yang juga berasal dari Norwegia (3-3) pada laga kedua.



