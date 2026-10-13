Satu langkah lagi bagi Ronaldo untuk menggulingkan Hamdallah

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, kini hanya berjarak satu gol dari posisi tunggal sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di level benua, setelah menyamai rekor milik pemain Maroko Abderrazak Hamdallah, mantan striker klub tersebut.

Ronaldo mencetak satu gol dalam kemenangan Al Nassr atas klub Uzbekistan Neftchi dengan skor 3-1, Senin malam, pada laga pekan kedua Grup Barat Liga Champions Asia Elite. Gol itu menjadi gol ke-16 miliknya bersama Al Nassr di ajang Asia, sehingga ia menyamai Hamdallah di puncak daftar.

"Don" baru saja membuka torehan golnya pada edisi berjalan turnamen ini, setelah sebelumnya mencetak enam gol pada Liga Champions Asia 2023-2024 dan delapan gol pada edisi berikutnya, ditambah satu gol di Liga Champions Asia 2, sebelum menambah gol terakhirnya ke gawang klub Uzbekistan itu.

Kini bintang Portugal itu hanya membutuhkan satu gol lagi untuk melewati Hamdallah dan menjadi pemilik tunggal takhta pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Al Nassr di ajang kontinental, sebuah pencapaian baru yang akan melengkapi rekam jejaknya bersama klub Saudi tersebut.

Pemain Brasil Anderson Talisca, mantan pemain Al Nassr, menempati posisi ketiga dalam daftar tersebut dengan 11 gol, terpaut lima gol dari Ronaldo dan Hamdallah.

Al Nassr meraih kemenangan penting atas Neftchi setelah Angelo membuka keunggulan, sebelum Ronaldo memperbesar jarak. Klub Uzbekistan itu kemudian memperkecil ketertinggalan di babak kedua, lalu sebuah gol bunuh diri memastikan hasil akhir bagi tuan rumah.

Kemenangan tersebut memberikan suntikan moral bagi Al Nassr setelah kekalahan 0-4 dari klub Uni Emirat Arab Al Ain pada pekan pertama.