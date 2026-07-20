Bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella, yang baru saja bergabung dengan Real Madrid, memenuhi permintaan Juan Cabdevía, juara dunia bersama La Roja pada 2010, menjelang dimulainya final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia, kemarin Minggu, setelah mengalahkan Argentina (1-0) dalam pertandingan final yang berlangsung hingga dua babak tambahan.

Jaringan berita Prancis “Foot Mercato” melaporkan bahwa Kokoria menghidupkan kembali tradisi terkenal dalam sepak bola Spanyol dengan memenuhi permintaan Cabdevía, yaitu mengubur koin di lapangan MetLife, beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan melawan Argentina.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa, seperti yang terjadi saat Spanyol mengalahkan Belanda (1-0) melalui perpanjangan waktu di final tahun 2010, gestur ini terbukti menjadi pertanda baik bagi tim La Roja.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid telah secara resmi mengumumkan perekrutan Kucuria, yang datang dari Chelsea, sebelum dimulainya perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026.



