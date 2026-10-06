Mario Basler kini meragukan bahwa kedua pemain ofensif itu bisa menunjukkan kekuatan mereka di lapangan secara bersama-sama untuk tim nasional Jerman. "Tentu saja mereka berdua adalah pemain kelas dunia. Tapi keduanya bersama-sama tidak bisa disebut kelas dunia," kata mantan pemain Bayern Munchen itu dalam podcast-nya, "Basler ballert".

Basler menjelaskan: "Kita boleh bersyukur punya dua pemain super seperti ini. Dan bisa saja salah satu dari mereka cedera. Maka tentu yang lain bisa bermain. Atau Anda juga bisa memasukkan salah satu dari mereka dari bangku cadangan. Tapi keduanya bersama-sama akan sangat sulit."

Klopp sempat memanggil Musiala ke dalam skuad pertamanya, tetapi pada akhirnya tidak bisa mengandalkan pemain luar biasa itu karena kepulangannya akibat cedera. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami robekan serat otot di paha kanan saat pemanasan sesaat sebelum laga pembuka Nations League melawan Belanda. Wirtz, yang sebenarnya disiapkan untuk tim lapis kedua, kemudian bergabung dengan tim DFB satu pertandingan lebih awal.

Mengapa Florian Wirtz meyakinkan di bawah asuhan Jürgen Klopp

Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia, Wirtz kemudian tampil meyakinkan di sistem Klopp dari ruang setengah kiri dengan penampilan yang kuat. Dalam leg kedua di Yunani (0-0), saat ia mengenakan ban kapten, pemain luar biasa Liverpool itu juga punya momen-momennya sendiri. "Anda bisa melihat, menurut saya dia kemarin bermain sangat lepas. Dia benar-benar menikmati permainan, benar-benar punya keinginan untuk menjadi pemimpin," kata Basler. Wirtz disebut banyak meminta bola dan memberi warna pada permainan: "Saya percaya bahwa ketika dia bermain sendirian, dia merasa lebih nyaman dan terutama ketika dia datang dari tengah."

Musiala juga terbukti bersinar dari posisi sentral, itulah sebabnya Basler tidak melihat solusi untuk menurunkan duet itu dalam starting XI. "Musiala tidak bisa dimainkan di kanan. Tidak ada peluang. Musiala adalah pemain tengah. Musiala bermain di posisi sayap tidak membantu kami," tegasnya. Di sisi lain, Klopp mengandalkan pemain sayap murni di kedua sisi, sehingga Basler melihat ada masalah yang akan datang bagi pelatih tim nasional. "Akan ada satu atau dua masalah kecil kalau keduanya fit dan sama-sama dipanggil."

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Bagaimana Florian Wirtz dimainkan di Piala Dunia?

Steffan Effenberg baru-baru ini juga menyampaikan pandangan serupa dalam acara Sport1 "Doppelpass". Mantan pemain itu melontarkan dukungan tegas agar Wirtz dimainkan sebagai nomor 10 di tim DFB, setelah sebelumnya secara nominal ditempatkan Julian Nagelsmann di sayap kiri pada Piala Dunia. Bintang Liverpool itu bisa "menentukan pertandingan" dari posisi tersebut, "dan dia juga sudah menunjukkannya di Bundesliga. Tapi ketika Anda menggeser pemain ke posisi di mana mereka tidak merasa nyaman, maka itu tidak akan berhasil."

Tim nasional Jerman akan menghadapi laga leg kedua melawan Serbia (13/11) dan Belanda (16/11) pada jeda internasional berikutnya pada November. Saat itu Klopp juga akan menetapkan skuad yang jauh lebih ramping, kemungkinan berisi 24 hingga 26 pemain, yang jika keduanya fit kemungkinan juga akan memuat Musiala dan Wirtz.