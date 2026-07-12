Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP

Diterjemahkan oleh

Sangat mengaguminya... Bintang asal Maroko itu masuk dalam radar Milan

Transfers
France vs Morocco
France
Morocco
World Cup
R. Amorim
N. Mazraoui
J. Ryerson
Torino vs AC Milan
Torino
AC Milan
Serie A
Prancis
Maroko
AS
Portugal
Norwegia
Italia

Kesepakatan yang mungkin terjadi dengan syarat

Robin Amorim, mantan pelatih Manchester United, menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan salah satu mantan pemainnya ke klub barunya, Milan.

Menurut jurnalis Matteo Moretto, pelatih baru Milan, Amorim, sangat mengagumi bek Manchester United, Nasser Mazraoui, dan mungkin akan berusaha merekrutnya pada akhir bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Moretto mengatakan melalui saluran YouTube Fabrizio Romano: “Nassir Mazraoui adalah salah satu pemain favorit Amorim. Namun, hingga saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, dan tidak ada kontak langsung antara kedua klub.”

Ia menambahkan: “Namun yang bisa saya katakan adalah bahwa Mezraoui, yang berusia 28 tahun dan kontraknya berakhir pada 2028 dengan opsi perpanjangan, adalah pemain yang sangat dihargai oleh Amorim. Kita lihat saja apakah Milan akan membidiknya nanti selama jendela transfer ini.”

Baca juga: Video: Momen yang akan menghantuinya selama bertahun-tahun... Sorloth menggagalkan Haaland dan mematahkan impian Norwegia

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milan crest
AC Milan
MIL

Dia menyimpulkan: “Hingga hari ini, saya berbicara tentang persetujuan manajer terhadapnya. Amorim menghargai kualitas Mazraoui.”

Dan karena juara Liga Inggris 20 kali itu belum merekrut bek kiri, ada peluang besar bagi pemain asal Maroko itu untuk menjadi pengganti Luke Shaw, seperti yang dilakukannya dengan sangat efektif bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026.

Ia unggul sebagai bek kanan, dan mengingat United akan berlaga di empat kompetisi, akan ada banyak menit bermain yang tersedia bagi mantan bintang Ajax ini di kedua sisi.

Mezraoui tidak akan meninggalkan Old Trafford kecuali jika klub memutuskan untuk memperkuat lini pertahanannya, sementara spekulasi mengenai kedatangan Julian Ryerson dari Borussia Dortmund terus berlanjut.

Baca juga: Hampir mustahil?.. Messi menantang Mbappé dengan pencapaian melawan rekor
Baca juga: Bocoran tulisan tangan... Haaland membuang rencana Ancelotti ke tempat sampah
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google