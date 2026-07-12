Sangat mengaguminya... Bintang asal Maroko itu masuk dalam radar Milan

Robin Amorim, mantan pelatih Manchester United, menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan salah satu mantan pemainnya ke klub barunya, Milan.

Menurut jurnalis Matteo Moretto, pelatih baru Milan, Amorim, sangat mengagumi bek Manchester United, Nasser Mazraoui, dan mungkin akan berusaha merekrutnya pada akhir bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Moretto mengatakan melalui saluran YouTube Fabrizio Romano: “Nassir Mazraoui adalah salah satu pemain favorit Amorim. Namun, hingga saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, dan tidak ada kontak langsung antara kedua klub.”

Ia menambahkan: “Namun yang bisa saya katakan adalah bahwa Mezraoui, yang berusia 28 tahun dan kontraknya berakhir pada 2028 dengan opsi perpanjangan, adalah pemain yang sangat dihargai oleh Amorim. Kita lihat saja apakah Milan akan membidiknya nanti selama jendela transfer ini.”

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Dia menyimpulkan: “Hingga hari ini, saya berbicara tentang persetujuan manajer terhadapnya. Amorim menghargai kualitas Mazraoui.”

Dan karena juara Liga Inggris 20 kali itu belum merekrut bek kiri, ada peluang besar bagi pemain asal Maroko itu untuk menjadi pengganti Luke Shaw, seperti yang dilakukannya dengan sangat efektif bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026.

Ia unggul sebagai bek kanan, dan mengingat United akan berlaga di empat kompetisi, akan ada banyak menit bermain yang tersedia bagi mantan bintang Ajax ini di kedua sisi.

Mezraoui tidak akan meninggalkan Old Trafford kecuali jika klub memutuskan untuk memperkuat lini pertahanannya, sementara spekulasi mengenai kedatangan Julian Ryerson dari Borussia Dortmund terus berlanjut.

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