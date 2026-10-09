Sang murid yang menolak meniru: Maresca mengancam Guardiola

Di Manchester City, pembicaraan tentang rekor tidak pernah berhenti, bahkan di tengah badai yang menyelimuti klub akibat kasus tuduhan yang dilayangkan kepada mereka di Liga Primer Inggris. Dan sementara persaingan memperebutkan puncak Premier League terus berlanjut, Enzo Maresca semakin dekat untuk menyamai pencapaian bersejarah milik Pep Guardiola, dalam awal yang menimbulkan pertanyaan seputar kemampuan sang mantan murid untuk menulis babak baru yang melampaui gurunya.

Manchester City memuncaki klasemen dengan selisih tiga poin atas Arsenal, setelah Maresca meraih kemenangan dalam lima laga pertamanya di liga, menjadikannya pelatih keenam yang mencapai prestasi ini. Sebelumnya, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Ole Gunnar Solskjaer telah mencapainya dengan enam kemenangan beruntun untuk masing-masing, di samping Craig Shakespeare dan Maurizio Sarri dengan lima kemenangan.

Maresca membutuhkan satu kemenangan baru untuk menyamai awal terbaik Guardiola bersama Manchester City, setelah pelatih Spanyol itu meraih enam kemenangan beruntun pada awal musim 2016-2017 dan 2023-2024.

Guardiola tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap mantan anak asuhnya, dengan mengatakan: "Saya merasakan terhadap Enzo perasaan yang sama seperti yang saya rasakan ketika melihat Mikel Arteta; dia akan menjadi pelatih yang luar biasa".

Maresca mengenal klub ini dengan baik, setelah bekerja bersama tim cadangan pada musim 2020-2021, kemudian sebagai asisten Guardiola pada musim 2022-2023, sebelum menangani Leicester City dan Chelsea.

Kesamaan dalam gagasan dan perbedaan dalam detail

Meski ada kesamaan yang jelas antara kedua pelatih, Carles Planchart, mantan asisten Guardiola, menilai bahwa Maresca menggabungkan hal-hal terbaik yang dia pelajari dari berbagai pelatih, dengan menjelaskan bahwa gayanya menjadikannya contoh pelatih yang memanfaatkan pengalaman masa lalu tanpa sekadar menirunya.

Brian Barry-Murphy, mantan direktur teknik Manchester City dan pelatih Cardiff saat ini, sependapat dengan pandangan ini, dengan menunjukkan kesamaan kedua pelatih dalam perhatian terhadap pengembangan pemain, memberi mereka kepercayaan, dan membantu mereka memahami peran yang diharapkan dari mereka di dalam lapangan.

Namun Maresca menolak proyeknya direduksi menjadi sekadar replika Guardiola, dengan menegaskan: "Saya di sini bukan untuk meniru siapa pun, melainkan untuk melakukan pekerjaan saya dan menerapkan visi sepak bola saya sendiri. Ini adalah tantangan yang menarik, karena saya menganggap Guardiola sebagai pelatih terbaik dalam dua puluh tahun terakhir".

Pelatih Italia itu meyakini bahwa sepak bola menuntut perkembangan yang berkelanjutan, terutama dengan semakin pentingnya bola mati dan penjagaan individu, yang memaksa para pelatih untuk mencari solusi baru dan beradaptasi dengan perubahan permainan.

Penguasaan bola bukan segalanya

Matheus Nunes sependapat dengan adanya kesamaan taktis antara kedua pelatih, terutama dalam keinginan untuk mengendalikan pertandingan dan mengurangi gol kebobolan, tetapi dia menilai bahwa perbedaan mulai muncul secara bertahap seiring Maresca mengukuhkan gagasan-gagasannya sendiri.

Hugo Viana, direktur olahraga Manchester City, menegaskan bahwa pengetahuan Maresca sebelumnya tentang klub membantunya untuk beradaptasi dengan cepat, sambil memasukkan gagasan dan metodenya sendiri. Ruben Dias juga menunjukkan tetap bertahannya beberapa prinsip yang sudah dikenal, sejalan dengan perubahan dalam detail latihan, pressing, dan pertahanan.

Perbedaan ini tampak jelas selama kemenangan dramatis atas Sunderland dengan skor 5-3, sebuah pertandingan yang mengungkap kekuatan menyerang, tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan seputar keseimbangan pertahanan tim, demikian menurut surat kabar "Marca" Spanyol.

Paul Merson mengkritik performa pertahanan, dengan menilai bahwa tim tampak tidak terorganisir dalam beberapa periode, sementara Maresca menilai bahwa kemenangan dengan skor 1-0 lebih baik daripada kemenangan dengan skor 5-3, sebagai isyarat preferensinya untuk mengendalikan jalannya permainan dan mengurangi risiko.

Meski berpegang pada penguasaan bola dan permainan posisional, Maresca mengandalkan bek sayap yang lebih langsung dan pressing individu yang lebih garang di berbagai area lapangan, yang menambah banyak duel pertahanan.

Angka-angka menunjukkan bahwa Chelsea di bawah kepemimpinannya membutuhkan 10,72 umpan dari lawan untuk setiap tekel bertahan, dibandingkan 11,55 umpan untuk Manchester City di bawah kepemimpinan Guardiola, yang mencerminkan perbedaan dalam gaya pressing dan merebut bola.

Maresca berkata: "Saya rasa kami sudah menjadi sangat dekat. Para pemain memahami cara kami ingin bertahan dan melakukan pressing", seraya menunjukkan bahwa 76% percobaan pressing menghadapi Bournemouth berakhir dengan merebut bola.

Tantangan baru di bawah warisan Guardiola

Maresca menyadari bahwa menggantikan pelatih sebesar Guardiola bukanlah tugas yang mudah, apalagi mengingat yang disebut terakhir meninggalkan jejak luar biasa di Manchester City, setelah membawa mereka meraih 20 gelar, sebuah warisan yang sulit diulang.

Meski demikian, pelatih Italia itu menolak disibukkan dengan perbandingan atau memikirkan besarnya pencapaian masa lalu, dan lebih memilih berfokus pada pengembangan timnya dan meningkatkan performanya di setiap pertandingan.

Maresca berkata: "Berada di klub ini setelah seorang legenda seperti Pep adalah kehormatan besar. Saya tahu tidak menang akan menjadi bencana, dan itu hal yang wajar, tetapi itu bagian dari pekerjaan saya. Saya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan siapa yang mendahului saya atau pencapaiannya, melainkan berfokus pada apa yang dapat kami perbaiki, mengembangkan tim, dan berusaha memenangkan pertandingan".

Ujian menghadapi Liverpool di Stadion Anfield memiliki arti khusus dalam konteks ini, karena bisa memberi Maresca kesempatan untuk menyamai rekor Guardiola, dan sekaligus memperkuat gagasan bahwa Manchester City mampu mempertahankan kekuatannya dengan pelatih yang mengambil sebagian gagasan gurunya, tetapi berupaya membangun identitasnya sendiri.