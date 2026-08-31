Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menegaskan bahwa pemerintahannya akan melakukan segala cara untuk memastikan final Piala Dunia 2030 digelar di Spanyol. Ia menolak kemungkinan pemindahan laga final ke Maroko, dengan menekankan bahwa negaranya layak menjadi tuan rumah bagi laga-laga terpenting turnamen di tanahnya sendiri.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan "SER" Spanyol pada hari Senin ini, Sanchez mengatakan bahwa pemerintahannya "akan berupaya memastikan final digelar di sini", sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kemungkinan keberhasilan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino dalam memindahkan laga final ke Maroko. Ia menegaskan bahwa "sudah tiba waktunya bagi Spanyol untuk memenangi Piala Dunia di tanahnya sendiri".

Perdana Menteri Spanyol itu mendasarkan sikapnya pada perjalanan terbaru timnas negaranya. Ia menjelaskan bahwa Spanyol meraih gelar dunia pertamanya di Afrika Selatan pada tahun 2010, sebelum menyabet gelar keduanya pada edisi yang tahun ini digelar Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ia menilai bahwa keberhasilan-keberhasilan tersebut memperkuat hak negaranya untuk menjadi tuan rumah final.

Timnas Spanyol memastikan gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya pada 19 Juli, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di babak perpanjangan waktu laga final, berkat gol Ferran Torres. Gelar baru ini menambah pencapaian di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010.

Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Portugal dan Maroko, sementara sejumlah pertandingan turnamen ini tersebar di beberapa negara lain dalam rangka perayaan 100 tahun penyelenggaraan edisi pertama Piala Dunia.

Laga pembuka timnas Uruguay, Argentina, dan Paraguay digelar di negara masing-masing sebagai perayaan seabad turnamen dunia pertama, yang menjadikan Uruguay sebagai tuan rumah pada tahun 1930, di mana seluruh pertandingannya kala itu digelar di ibu kota Montevideo.

Meski lokasi laga final belum diputuskan secara final, tampaknya pertarungan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 mulai berbau politis, setelah pemerintah Spanyol secara terang-terangan mengumumkan keikutsertaannya dalam persaingan untuk mempertahankan penyelenggaraan laga terpenting turnamen ini di tanahnya sendiri.