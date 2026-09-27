Sami Al-Jaber, mantan bintang Timnas Saudi, turut angkat bicara dalam polemik yang mencuat seputar Abdullah Al-Hamdan, setelah ia membela penyerang Saudi tersebut dan menolak kritik yang berubah menjadi hinaan dan cercaan, seraya menegaskan bahwa membuang peluang adalah bagian yang wajar dalam sepak bola dan tidak membenarkan serangan pribadi terhadap para pemain.

Al-Jaber berbicara tentang pengalamannya di masa lalu dengan kritik, menjelaskan bahwa para pemain seangkatannya pun tak luput darinya, bahkan berlanjut hingga setelah pensiun dengan munculnya media sosial, seraya menunjukkan bahwa sebagian orang memperlakukan para pemain dengan dorongan pribadi dan bukan untuk menilai level mereka.

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Al-Jaber berkata dalam pernyataannya melalui program "Nadina": "Ketika kami masih bermain, kami menerima kritik dan hinaan, bahkan setelah pensiun di media sosial. Ada sebagian orang yang di hatinya menyimpan kedengkian."

Mantan bintang Al-Hilal dan Timnas Saudi itu menegaskan bahwa Al-Hamdan memiliki kemampuan yang bagus dan layak mendapatkan dukungan serta kepercayaan, terutama di tengah tekanan yang dihadapinya pada periode saat ini bersama Timnas Saudi.

Ia menambahkan: "Abdullah Al-Hamdan adalah pemain istimewa dan pekerja keras, dan ia harus percaya pada dirinya sendiri serta kemampuannya," seraya menekankan bahwa membuang peluang adalah hal yang mungkin terjadi bagi setiap penyerang, dan tidak bisa menjadi alasan untuk mengubah kritik teknis menjadi hinaan pribadi.

Al-Jaber melanjutkan: "Adalah hal yang wajar membuang peluang, tetapi hinaan dan cercaan tidak dapat diterima," sebuah pesan yang jelas mengenai perlunya memisahkan antara penilaian penampilan pemain di dalam lapangan dengan pelontaran kata-kata yang menyakitkan terhadapnya.

Pernyataan Al-Jaber ini muncul di saat Al-Hamdan menghadapi kritik dari suporter akibat performa ofensifnya, sementara Timnas Saudi melanjutkan perjalanannya di Piala Teluk Arab "Piala Teluk 27", yang menjadikan persoalan penyerang tersebut sebagai salah satu topik yang mendapat perhatian besar selama turnamen berlangsung.