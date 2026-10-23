Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, yang kini menangani Tottenham Hotspur, mengisyaratkan rasa frustrasinya terhadap kebijakan Chelsea yang berulang kali merekrut pemain dari klub lamanya, Brighton, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki motivasi tambahan apa pun saat timnya bertandang ke Stamford Bridge pada hari Sabtu.

Chelsea telah menggelontorkan lebih dari 300 juta pound untuk merekrut 16 pemain dan staf dari Brighton sejak kelompok "Blueco" merampungkan akuisisi klub tersebut pada Mei 2022.

De Zerbi mengambil alih jabatan pelatih Brighton pada September di tahun itu, setelah Graham Potter meninggalkan klub untuk bergabung dengan jajaran kepelatihan Chelsea.

Selama dua tahun masa kepelatihannya, Chelsea memecahkan rekor transfer Inggris dengan merekrut Moises Caicedo dari Brighton seharga 115 juta pound, dan Marc Cucurella seharga 63 juta pound, serta mendatangkan kiper Robert Sanchez seharga 25 juta pound, dan memanfaatkan jasa Paul Winstanley serta Sam Jewell dalam peran rekrutmen.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Menjawab pertanyaan mengenai pandangannya terhadap pengalaman tersebut, De Zerbi mengatakan pada hari Jumat ini seperti yang dikutip situs ESPN: "Menurut Anda bagaimana? (Tidak hebat?), tidak, tidak sama sekali. Mereka membeli pemain-pemain bagus; Caicedo, Joao Pedro, dan sekarang Welbeck, Facundo Buonanotte, Valentin Barco, Robert Sanchez, dan Levi Colwill."

Pelatih Italia itu menambahkan: "Saya selalu termotivasi, baik menghadapi Chelsea maupun tim lain mana pun. Ketika Anda bekerja di Brighton, Anda bekerja demi membahagiakan klub. Dan untuk membahagiakan klub Anda, terkadang Anda perlu menjual pemain, karena para pemain menginginkan dan menekan untuk pergi ke klub yang lebih besar. Inilah sepak bola, dan itu adalah bagian alaminya."

Sebaliknya, De Zerbi memfokuskan rasa frustrasi yang muncul akibat rekor buruk Tottenham di Stamford Bridge, di mana tim hanya meraih satu kemenangan dalam 33 kunjungan di Liga Premier Inggris.

De Zerbi melanjutkan: "Bagi saya, ini adalah motivasi tambahan, dan saya ingin para pemain memanfaatkan rekor negatif ini untuk memberi kami lebih banyak dorongan, mentalitas, dan energi guna memenangi pertandingan, karena kami memiliki kualitas yang cukup untuk meraih kemenangan."

Mengenai kesiapan untuk pertandingan, trio Pedro Porro, Andy Robertson, dan Omar Marmoush kini siap tampil melawan Chelsea.

Sebaliknya, Lucas Bergvall dan Destiny Udogie tetap absen (karena cedera lutut), serta Savinho (cedera otot), sementara Rodrigo Bentancur absen karena skors.

Keraguan menyelimuti keikutsertaan James Maddison setelah ia mencetak gol pada penampilan starter pertamanya dalam hampir 18 bulan melawan Coventry City pada hari Senin lalu, sementara kondisi Dejan Kulusevski sedang dievaluasi setelah kembali bermain pada pertandingan yang sama usai absen selama 526 hari.