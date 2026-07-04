Salgado: Pertandingan antara Yamal dan pemain ini akan menjadi yang paling seru di Piala Dunia

Michel Salgado, legenda Real Madrid dan tim nasional Spanyol, menyoroti pertarungan sengit dalam laga antara La Roja dan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Salgado mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS": "Duel satu lawan satu antara Lamine Yamal dan Nuno Mendes akan menjadi salah satu pertarungan individu paling menonjol di Piala Dunia, dan jenis pertarungan seperti inilah yang menonjolkan kehebatan pertandingan dan turnamen."

Ia menambahkan: “Saya yakin pertarungan ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu momen penentu dalam pertandingan; jika Lamine mampu mengungguli Nuno, Spanyol akan memiliki keunggulan besar, tetapi jika sebaliknya, Portugal-lah yang akan unggul.”

Dia menyimpulkan: “Namun, saya percaya pada Lamine, karena dia memiliki ‘kotak ajaib’ yang penuh dengan trik, dan ketika dia melepaskannya, tak ada yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, Nuno harus menampilkan yang terbaik, hal ini sangat jelas. Ini akan menjadi pertarungan fisik antara dua pemain yang sangat cepat, jenis pertarungan yang mampu menghancurkan sistem taktik atau rencana permainan apa pun yang disusun pelatih, sehingga memicu pertarungan individu murni.”