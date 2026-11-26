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Al Hilal bersiap menghadapi Al Ettifaq pada Sabtu, 28 November, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Roshn Saudi. Laga ini menjadi tantangan khusus bagi kapten Al Hilal, Salem Al-Dawsari, yang berpeluang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah pertemuan kedua tim seorang diri sekaligus mengejar rekor legenda klub, Yasser Al-Qahtani.

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Pertandingan ini datang pada momen penting bagi Al Hilal, yang memuncaki klasemen Liga Roshn dengan koleksi 30 poin dari 11 laga berkat 10 kemenangan dan satu kekalahan. Mereka unggul dua poin atas Al Qadsiah di peringkat kedua, sementara Al Ettifaq menempati posisi ketujuh dengan 19 poin, hasil dari lima kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Di saat Al Hilal berupaya memperkokoh posisinya di puncak klasemen dan menjauh dari para pesaingnya, Al Ettifaq bertekad meraih hasil positif melawan salah satu kandidat terkuat juara. Hal ini membuat laga tersebut memiliki arti ganda bagi kedua kubu, terlebih dengan target yang berbeda di papan klasemen.

Salem Al-Dawsari Tinggal Satu Gol untuk Menyamai Sang Legenda

Salem Al-Dawsari menempati peringkat kedua dalam daftar pemain tersubur sepanjang sejarah pertemuan Al Hilal dan Al Ettifaq, menurut statistik situs Transfermarkt. Ia telah membobol gawang Al Ettifaq delapan kali sehingga hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai rekor legenda Al Hilal, Yasser Al-Qahtani, yang berada di puncak dengan sembilan gol.

Ambisi kapten Al Hilal itu tidak berhenti pada upaya menyamai rekor Al-Qahtani. Dua gol dalam laga ini akan membuatnya memimpin daftar sepanjang sejarah seorang diri sekaligus menambah satu pencapaian baru dalam kariernya yang gemilang bersama tim, terlebih rekor tersebut berkaitan dengan pertemuan melawan salah satu lawan yang rutin dihadapi Al Hilal di liga Saudi.

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Kembali dari Cedera Menambah Arti Penting Laga

Meski peluang bersejarah itu terbuka, Al-Dawsari tampaknya kecil kemungkinan tampil sebagai starter. Ia absen dalam sejumlah pertandingan belakangan ini akibat cedera dan baru mulai kembali berlatih bersama tim serta memulihkan kebugarannya.

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Kapten Al Hilal itu diperkirakan memulai laga dari bangku cadangan, dengan kemungkinan mendapatkan menit bermain yang cukup sesuai jalannya pertandingan dan kondisi fisiknya. Terlebih, tim pelatih tidak perlu mengambil risiko memainkannya sejak awal sebelum memastikan kebugarannya benar-benar pulih.

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Kembalinya Salem Al-Dawsari memberi Al Hilal tambahan kekuatan penting pada fase krusial musim ini. Ia merupakan salah satu kunci utama lini serang tim berkat kemampuannya menciptakan peluang, mencetak gol, dan bergerak di ruang kosong, ditambah pengalamannya yang besar dalam laga-laga penting.

Di antara hasrat Al Hilal untuk melanjutkan tren kemenangan dan mempertahankan puncak Liga Roshn, serta ambisi Salem Al-Dawsari untuk melampaui rekor Yasser Al-Qahtani, laga kontra Al Ettifaq menjadi kesempatan istimewa bagi kapten Al Hilal tersebut, yang bisa menjadi tonggak bersejarah baru dalam kariernya jika ia berhasil menjebol gawang lawan.