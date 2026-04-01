Salah satunya setuju dengan syarat... Inzaghi dan Jesus menanggapi suksesi Renard di Arab Saudi

Pelatih asal Italia Simone Inzaghi, pelatih Al-Hilal, dan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, pelatih Al-Nassr, telah memutuskan sikap mereka terkait kepelatihan tim nasional Arab Saudi dalam waktu dekat, sebagai pengganti pelatih asal Prancis Hervé Renard.

Nama Renard dikaitkan dengan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai pelatih tim nasional Saudi, di tengah hasil yang menurun dalam beberapa waktu terakhir, serta adanya negosiasi dengannya untuk memimpin tim nasional Ghana di putaran final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Kass" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Inzaghi dan Jesus menolak gagasan untuk memimpin tim nasional Arab Saudi saat ini, karena mereka ingin fokus bersama Al-Hilal dan Al-Nassr pada tahap-tahap akhir musim ini.

Namun, pelatih asal Portugal itu tidak menolak gagasan tersebut secara definitif, karena ia telah menyetujui secara prinsip untuk memimpin tim nasional Saudi, namun dengan syarat hal itu dilakukan di masa depan, bukan saat ini.

Kedua pelatih tersebut bersaing memperebutkan gelar Liga Saudi musim ini, di mana Al-Nassr memimpin klasemen dengan 67 poin, unggul 3 poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua, dengan sisa 8 pertandingan sebelum kompetisi berakhir.