Salah satunya kandidat kuat: Dua pemain Paris Saint-Germain absen dari malam penganugerahan Ballon d'Or

Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa bintang Paris Saint-Germain itu tidak akan terbang ke London untuk menghadiri acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung malam ini.

Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa pada musim lalu, untuk kedua kalinya secara beruntun, yang memastikan klub tersebut memiliki jumlah pemain terbanyak dalam daftar 30 kandidat penghargaan tersebut.

Menurut surat kabar "L'Equipe", Khvicha Kvaratskhelia tidak akan terbang ke London untuk menghadiri acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or ke-70.

Kehadiran pemain internasional asal Georgia itu sempat tidak pasti dalam beberapa hari terakhir setelah ia mengalami cedera serius di lutut selama pertandingan timnya melawan Barcelona di Liga Champions Eropa (4-2) pada Selasa lalu.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.30 OL

Selain itu, ia dijadwalkan menjalani operasi di Doha, yang membuatnya tidak bisa terbang ke Inggris.

Ousmane Dembele, yang mengalami cedera hamstring, diperkirakan akan terbang ke London pada Senin malam, dan akan ditemani oleh anggota keluarganya.

Sementara itu, Marquinhos, yang mengalami cedera di paha selama pertandingan melawan Barcelona, memilih untuk menghadiri pertandingan Paris Saint-Germain melawan Lyon hari ini di Stadion Parc des Princes, yakni pertandingan terakhir dari pekan kedelapan Ligue 1 Prancis.

Terakhir, presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, hingga saat ini belum memastikan kehadirannya dalam acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or.

Perlu diketahui bahwa Kvaratskhelia merupakan salah satu pemain paling menonjol dalam daftar kandidat penghargaan tersebut, setelah tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain, meraih penghargaan pemain terbaik Liga Champions Eropa.